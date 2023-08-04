〈紐約匯市〉非農前夕 DXY自四周高點回落 英鎊收復稍早貶勢

美國公布最新非農報告前夕，美元指數周四 (3 日) 自四周高點回落，英國央行宣布升息 1 碼後，英鎊一度貶至五周低點，隨後收復貶勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.10%，至 102.49。盤中一度升至 102.84，為 7 月 7 日以來最高。

非農就業報告出爐前，美國公布第二季非農生產力成長 3.7%，高於市場預期，這有助於抑制勞動力成本，改善通膨前景。然而，勞動生產率依舊低迷，自 2019 年 Q4 以來，成長率僅 1.4%，遠低於 1947 年以來 2.1% 的長期平均。

另外，美國上周初領失業金人數小幅上升，在勞動力市場吃緊的情況下，7 月裁員人數降至 11 個月低點。

瑞銀 (UBS) 外匯及總經策略師(Vassili Serebriakov 表示，與全球其他地區相比，美國經濟活動展現較大韌性，他認為今天的數據沒有太大影響力。

美元同時受到利差交易支撐，即投資人以較低利率借入一種貨幣，來投資美元或是以美元為基礎的資產。

全球央行年會將在本月 24 日於美國懷俄明州傑克森霍爾 (Jackson Hole) 登場。麥格理 (Macquarie) 全球外匯與貨幣策略師 Thierry Wizman 表示，歐洲央行 (ECB) 為利率高峰提供更明確的訊息。而隨著通膨降溫，Fed 也將在利率方面發出更明確的信號。

歐元微升 0.07% 至 1.0946 美元。隨著通膨持續下滑、經濟成長疲弱，歐洲央行上周暗示可能在 9 月會議暫停升息。

英國央行 (BOE) 將升息幅度調降至 1 碼後，英鎊盤中一度貶至五周低位，隨後收復貶勢，截稿前幾乎持平在 1.2708 美元。

避險情緒支撐下，日元升近 0.6%，至 142.47 日元兌 1 美元，止步連四貶。

即使日本央行 (日銀) 上周放寬殖利率曲線控制政策(YCC)，日元本周仍遭遇壓力，決策官員反駁外界對於政策調整為退出超寬鬆政策前奏的臆測。

澳幣盤中觸及兩個月低點，截稿前小漲 0.24% 至 0.6549 美元。

離岸人民幣略微走強，兌美元匯價升 0.3%，至 7.176 人民幣兌 1 美元。中國周四公布 7 月財新服務業 PMI 回升至 54.1，投資人持續關注，上周政治局會議結束後，北京方面可能採取進一步支持措施。

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