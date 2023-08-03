中國7月製造業景氣萎縮 服務業回升 經濟復甦動能仍偏弱

最新數據顯示，7 月製造業景氣時隔兩個月再度萎縮，服務業擴張小幅加速，綜合採購經理人指數（PMI）降至 2 月以來最低，顯示經濟復甦動能持續偏弱。

財新網在周四（3 日）公布的數據顯示，7 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 54.1，較 6 月高 0.2 個百分點。

7 月財新製造業 PMI 回落 1.3 個百分點至 49.2，時隔兩個月再次降至萎縮區間，7 月綜合 PMI 因此下降 0.6 個百分點至 51.9，寫下 2 月以來最低紀錄。

財新製造業、服務業 PMI 走勢與國家統計局不同調，綜合 PMI 走勢則相同。國家統計局近日公布的數據顯示，7 月製造業 PMI 上升 0.3 個百分點至 49.3，仍低於臨界點；服務業 PMI 下降 1.3 個百分點至 51.5；7 月綜合 PMI 降 1.2 個百分點至 51.1。

分項數據顯示，服務業供需維持擴張。7 月服務業經營活動指數微升，新訂單指數在擴張區間反彈，但外需擴張勢頭明顯放緩，當月新出口訂單指數降至近七個月最低，僅略高於榮枯線。部分受訪企業表示，海外經濟前景不明，拖累服務業出口。

服務業企業仍對市場前景保持樂觀，但 7 月經營預期指數在擴張區間降至長期均值以下，為近八個月來最低。部分企業預料未來一年內海內外經濟會好轉，其他企業則對當前全球經濟疲弱感到憂慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7 月服務業和製造業冷熱不均是突出特徵，宏觀景氣低與經濟下行壓力大，仍是不爭事實。中共中央政治局定調當前經濟運行面臨新的挑戰，外部環境複雜嚴峻，強調要積極擴大國內需求，發揮消費帶動經濟成長的基礎性作用。

王喆進一步表示，政策層面保就業、穩預期、增加居民收入仍是重中之重。目前貨幣政策對供給端的提振效果有限，政府應把針對需求側的積極財政政策列為優先選項。