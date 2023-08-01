中國智慧手機出貨疲軟 ASP不減反增 蘋果可望受惠

最新數據顯示，即使手機出貨表現疲軟，中國智慧手機平均售價 (ASP) 仍在持續成長，這對以高階手機為主戰場的蘋果 (AAPL-US) 來說可謂一大正向發展。

市場研究公司 Canalys 上周發布報告表示，去年中國智慧手機平均售價為 450 美元，且預估今年將持續成長。

Canalys 分析師 Lucas Zhu 表示：「我們預期接下來幾季的平均售價將有所上升，主要受到蘋果新品發布，以及中國廠商朝向高階市場發展的戰略支撐，這為消費者提供更多旗艦機型選擇。」

即使消費支出疲軟持續拖累中國智慧手機出貨量下滑，IDC 表示，今年第一季中國智慧手機平均售價仍接近 470 美元，年增約 5%，連續第三季實現年成長。

平均售價上升意味著高階市場深具韌性，這正好也是蘋果競逐的領域。IDC 數據顯示，即使中國 Q1 智慧手機出貨量年減近 12%，售價落在 600 至 800 美元以及 1000 至 1600 美元的智慧手機出貨仍實現成長。

Canalys 表示，這對蘋果來說是正面發展。蘋果是中國市場前五大智慧手機業者中，唯一在 Q2 實現出貨成長的供應商。

分析師指出，iOS 作業系統和 Apple Watch 等配件構成的生態系統，為蘋果創造出一條強大的護城河，助其抵禦 Android 的競爭對手。

華為帶來挑戰

(圖: Shutterstock)

蘋果在高階智慧手機市場的主要競爭對手是華為，在美國制裁導致消費者業務遭到重創之前，華為曾經是全球最大的智慧手機供應商。然而，即使海外業務大幅萎縮，華為依舊積極向中國市場推出高階機型。

目前高階智慧手機市場多半由蘋果和華為主導。IDC 數據指出，在售價介於 600 美元至 800 美元區間的智慧手機，兩家公司市占率總計為 56%，價格落在 1000 美元至 1600 美元區間的手機，兩家公司市占率合計高達 94%。

根據 IDC 此前發布數據，華為在中國智慧手機市場的市占率，今年 Q2 升至 13%，重返前五名行列。為了站穩高階市場，華為積極推出摺疊手機，新一代摺疊機 Mate X3 也在今年稍早問世。

相較於其他業者不斷推陳出新，蘋果目前尚未正式推出首款摺疊 iPhone，但分析師認為，強大的用戶群可望幫助蘋果在中國維持競爭力。

IDC 高級研究經理 Will Wong 表示，在售價超過 600 美元的手機市場中，華為將是蘋果的主要對手。摺疊機是目前 Android 廠商得以在高階市場挑戰蘋果的關鍵戰略，但蘋果強大的顧客黏著度，加上離開蘋果生態系統的高昂成本，將會是蘋果抵禦挑戰的關鍵。