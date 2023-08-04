美股重點新聞摘要2023年08月04日

今日操盤前瞻

美股財報 (8/3 盤後)：蘋果 (AAPL)、亞馬遜 (AMZN)

美國 7 月非農、失業率、工資增幅

一文掌握蘋果財報：iPhone 疲乏、本季營收估續減、大中華亮點、AI 投資

蘋果 (AAPL-US) 周四 (3 日) 盤後公布 2023 會計年度第 3 季財報，營收連續第三季下滑，並預估本季營收降幅大致相同，反映手機、電腦和平板需求都減弱，不過服務部門和大中華銷售是財報中少見的亮點。閱讀全文...

蘋果 Q3 優預期 服務部門報喜不敵 iPhone 銷售下滑 盤後跌 2%

蘋果 (AAPL-US) 周四 (3 日) 盤後公布 2023 會計年度第 3 季財報，在服務業務增長下，營收、獲利雙雙優於市場預期，但 iPhone、Mac 和 iPad 產品線的銷售都下滑，盤後股價約下跌 2%。閱讀全文...

亞馬遜 Q2 業績優於預期 Q3 財測成長加速 盤後漲約 10%

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (3 日) 公布第二季獲利、營收均優於分析師預期，並發布財測顯示營收成長加速，激勵盤後股價一度漲近 10%。閱讀全文...

印度祭 PC 進口管制 蘋果、戴爾和宏碁等供應商恐受衝擊

為促進本土製造業發展，印度政府周四 (3 日) 宣布，即日起將對筆電、平板和個人電腦 (PC) 實施進口管制，此舉恐嚴重打擊蘋果 (AAPL-US)、戴爾 (DELL-US)、宏碁 (2353-TW) 與三星等企業，迫使他們加快腳步投入當地生產。閱讀全文...

AI 熱潮贏家 這家南韓 PCB 公司股價迄今漲近 490%

彭博周四（3 日）報導，隨投資人對人工智慧（AI）的興趣推動科技巨擘股價飆升，南韓一家鮮為人知的印刷電路板（PCB）商 Isu Petasys Co. 正在大賺一筆，其股價今年迄今飆漲 487%，是南韓基準股指漲幅最大的公司之一，該公司客戶包括 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US)。閱讀全文...

美國 7 月 ISM 非製造業指數降至 52.7 物價指數回升曝通膨韌性

美國 ISM 周四（3 日）公布數據顯示，美國服務業活動的擴張速度更為溫和，部分原因是受到介業成長放緩，7 月非製造業指數降至 52.7，略低於市場預期的 53 與前值 53.9。不過企業面臨投入物價上漲，因需求持續堅挺，這也暗示邁向低通膨的道路漫長而緩慢。閱讀全文...