美上周初領失業金人數升至22.7萬 符合預期

美國勞工部周四（3 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 22.7 萬人，符合市場預期，但低於前值 22.1 萬人；上周續領失業金人數報 170 萬人，符合市場預期，遠高修正後前值 167.9 萬人。整體數據表明，儘管就業成長放緩之際，企業對工人的需求依然強勁。

截至 7 月 29 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.7 萬人，符合市場預期，較上周 22.1 萬人增加 6 千人，4 周移動平均值報 22.825 萬人。

截至 7 月 22 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 170 萬人，較上周修正後的 167.9 萬人增加 2.1 萬人，符合市場預期，4 周移動平均值報 171.225 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

美國初領失業金人數維持在今年最低水準附近，凸顯出勞動力市場依然強勁，失業率和裁員數處於歷史低位。然而，一些疲軟的跡象正在顯現，例如薪資增長放緩和職位空缺減少。

彭博經濟學家 Stuart Paul 和 Zachary Agenbroad 表示，經季節性因素調整後的失業金申請人數的小幅成長，掩蓋未經調整數據中顯而易見的重返工作崗位的跡象。也就是說，暫時失業工人的再招聘速度比預期的要慢，這反映出勞動力市場的一些漸趨疲軟。