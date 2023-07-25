〈財報〉通用汽車調升全年財測 並進一步削減成本

通用汽車 (GM-US) 周二 (25 日) 調升全年獲利測，絕大部分因素是因為該公司計畫減少對新產品的投資，並在明年底前再削減 10 億美元的營運成本。

通用汽車表示，第 2 季淨利成長近 52% 達 26 億美元；營收較上年同期成長 25%，當時生產因半導體短缺而受阻。

這家底特律汽車製造商表示，目前預計全年淨利為 93 至 107 億美元，高於之前預測的 84 至 99 億美元。按每股計算，通用汽車目前預計今年每股獲利在 7.15 至 8.15 美元間，高於之前的 6.35 至 7.35 美元。

最新的財測並未納入一旦未能與美國汽車工會 (UAW) 未能在 9 月 14 日的最後期限前達成新合約協議而可能出現罷工的潛在成本。

通用汽車財務長雅各布森 (Paul Jacobson) 在媒體電話會議上表示，在經歷了 6 個月比今年初預期更強勁的需求和更高的定價後，通用汽車的前景更加樂觀。

通用汽車較高的獲利前景也反映出削減支出的決定。

通用汽車表示，今年將花費 110 億至 120 億美元進行資本投資，低於之前計畫的 110 億至 130 億美元。雅各布森沒有具體說明將被削減的具體項目；只指出，「重點在於以簡單取勝。」

該汽車製造商還將擴大之前宣布的 2024 年底削減營運成本 20 億美元的計畫。雅各布森表示，通用汽車現在的目標是在管理費用、行銷和其他成本上再削減 10 億美元。

他表示，與特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克以降價來加速需求的策略相反，通用汽車在最近一季將北美的平均交易價格調高了 1600 美元，達到約 52000 美元。

他說，「我們專注於獲利。最近的業績證明，我們不會為了銷量而犧牲獲利率。我們將繼續實施這種戰略，以幫助推動公司在 2023 年之後從根本上變得更加強大。」

通用汽車決定削減新產品投資和營運成本，因為該汽車製造商的獲利率面臨壓力。通用汽車第 2 季稅前獲利較上年同期上升至占營收的 7.2%。但今年前 6 個月的稅前獲利率下降至占營收的 8.3%，低於一年前的 8.9%。

通用汽車第 2 季財報還納入與南韓電池製造商 LG Energy Solution 簽訂「新商業協議」的 7.92 億美元費用。

通用汽車表示，已同意承擔更多召回雪佛蘭 Bolt 電動車的費用，以更換可能起火的 LGES 電池。雅各布森表示，與 LGES 達成的其他協議應該會降低通用汽車未來的電池成本，但他沒有詳細說明。

在通用汽車的第二大市場中國，該汽車製造商獲利 7800 萬美元，扭轉了去年同期的虧損狀態。但隨著中國電動車品牌和特斯拉擴大市占率，通用汽車在中國的獲利仍遠低於以前。

雅各布森表示，「當地環境仍然充滿挑戰。經濟復甦有所放緩，而且價格競爭也很激烈。」通用汽車的燃油車銷量成長了 38%，但燃油車在中國的整體市占率一直在下降。