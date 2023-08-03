策略師：美股今年有望上漲28% 牛市將持續到2024年

奧本海默 (Oppenheimer Asset Management) 首席市場策略師 John Stoltzfus 表示，標準普爾 500 指數今年有望上漲 28%

Stoltzfus 自 1 月份以來，持續主張美股將大幅反彈，並將標普 500 指數今年的目標價上調至 4,900 點，有望自年初水準上漲 28%。

Stoltzfus 在一份報告中表示，這個目標是假設美國經濟將繼續表現出韌性，同時 Fed 將進一步提高基準利率，以減緩通膨率向 2% 的目標邁進。

報告中表示，除了樂觀的就業和通膨降溫趨勢外，市場還度過了其他關鍵障礙，像是從銀行業危機中復甦、企業獲利保持穩定以及更多人參與市場。

Stoltzfus 補充道：「標普 500 指數各板塊漲勢的擴大表明，這個自 2022 年 10 月低點復甦進入的牛市，有望延續到 2024 年。」

隨標普 500 指數接近 2022 年 1 月觸及的 4,796 點的歷史高點，其他華爾街人士也對美股變得更加樂觀。部分預測人士表示，該基準指數今年可能會創下新高紀錄。

小摩認為，標普上看 4,800 點、5,000 點、甚至更高。「市場上漲快速，雖然我們看到一些投降，但有鑒於經濟不確定性以及 Fed 政策可能產生某些不利影響，許多看跌的投資人轉向中性，而非全面看漲，似乎確實有資金在等待機會進入美國股市。」

Piper Sandler 首席市場技術分析師 Craig Johnson 和股票技術研究分析師 Scott K.Smit 則是預測，隨著市場廣度 (Market Breadth) 的改善，將推動標普 500 指數年底目標價升至 4,825 點。儘管歷史表明，標普 500 指數在連續多個月上漲後，短期內很有可能回吐部分漲幅，但是，最終在中長期仍呈現上行趨勢。