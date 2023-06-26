通用汽車電動卡車配備特斯拉充電接口 還要一段時間

通用汽車 (GM-US) 周一 (26 日) 表示，預計在 2025 年之前不會在其新款雪佛蘭 Silverado 電動皮卡上配備與特斯拉 (TSLA-US) 相容的充電端口。

雪佛蘭卡車行銷總監馬西卡 (Amy Masica) 表示，GM 還取消了提供售價 39000 美元 Silverado EV 基礎版的計畫。

GM 於 6 月初與福特汽車 (F-US) 先後宣布採用特斯拉的北美充電標準 (NACS)，該標準正迅速成為北美電動汽車充電的規範。

但通用汽車的新型電池驅動皮卡尚未與特斯拉的超級充電站網絡完全相容。

官員們表示，第一批 2024 年 Silverado 電動卡車正在通用汽車底特律 Hamtramck 下線，「幾周內」將開始向車隊客戶交車。最初型號的售價為 77905 美元。

更便宜的卡車型號將於今年稍後上市，售價為 72905 美元起。大約在同一時間，零售客戶將能夠購買裝備精良的 Silverado EV RST，起價約為 10.5 萬美元。

價格更便宜的 Trail Boss 版本將於明年上市，同時 2025 年 Silverado 電動車也將在此時上市。

通用汽車去年初推出 Silverado EV，起價 39900 美元。Silverado EV 最接近的競爭對手福特 F-150 Lightning 起價為 39974 美元，但其基本標價此後飆升了 20000 美元，達到 59974 美元。

馬西卡表示，新興電動皮卡界的「情況已經發生了變化」，但拒絕透露未來 Silverado 電動車型的定價有多低。

通用汽車能源公司高管塞奎拉 (Derek Sequeira) 在 6 月底的 Silverado 發布會上表示，通用汽車將在 2024 年初為電動皮卡提供充電轉接器。

最終，通用汽車將用與特斯拉的 NACS 相容插座取代其電動車中當前的 CCS 充電端口。

這意味著 Silverado EV 和其他通用汽車電動車的早期型號可能必須採用不同的轉接器，才能使用現有 GM 的充電合作夥伴在全美提供的 CCS 充電器。

塞奎拉表示，一旦其車輛開始配備 NACS 充電端口，通用汽車還考慮在其經銷商處安裝與特斯拉相容的 NACS 充電器。他說，這些全新的通用汽車充電器可能會採用 Ultium Charge 360 品牌。