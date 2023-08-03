特斯拉中國製電動車7月銷售下滑 比亞迪擴大領先幅度

產業數據顯示，7 月中國比亞迪在中國製造電動車銷量方面擴大了對特斯拉 (TSLA-US) 的領先優勢，因為客戶搶購其價格偏低的電動車，而其美國競爭對手則閒置部分產線，以為推出改版 Model 3 預做準備。

中國乘用車協會 (CPCA) 周四 (3 日) 發布統計數據，特斯拉陸製電動車 7 月銷量較 6 月下降 31%，這是自去年 12 月庫存上升以來首次出現環比下降。

特斯拉 7 月售出 64285 輛中國製造電動車，比去年同期的 28217 輛增加 128%，當時上海工廠規畫升級，限制了產量。在炎熱的夏季升級生產線已經成為特斯拉的傳統。

與此同時，擁有 Dynasty 和 Ocean 系列電動車和油電混合動力車的比亞迪表示，7 月乘用車銷量同比成長 61% 至 26 萬 1105 輛，其中出口 18169 輛。

CPCA 將於本月稍後發布 7 月完整數據，中國新能源乘用車銷量預計將達到 75 萬輛。

特斯拉今年將銷量成長置於獲利之上，雖然中國品牌上半年銷量首次占有國內市場 50% 以上的比率，但仍鞏固其在全球最大汽車市場的受歡迎程度。

特斯拉年初大幅降價，引發價格戰，吸引了中國 40 多個品牌參與。

作為全球客戶推薦激勵措施之一，該公司於 7 月為中國最暢銷的車型提供全新現金獎勵，從而引發了新一輪的降價，通用汽車 (GM-US) 和福斯汽車也緊隨其後。

中國產業數據顯示，特斯拉是上半年唯一在中國市占率增加的外國汽車品牌。第 2 季中國交車量達到創紀錄的 15 萬 6676 輛。

即使如此，比亞迪上半年的電動車銷量仍比特斯拉中國高出 29%，而其低價的 Dolphin 電動車銷量也超過特斯拉 Model 3，後者預計將於 9 月進行改款。

蔚來 (NIO-US) 和小鵬汽車 (XPEV-US) 等中國電動車新創公司 7 月交車​​量也出現反彈，因為它們分別增加新推出的 SUV 車型 ES6 和 G6 的交車量。

隨著新冠疫情後經濟復甦失去動力，中國希望提高汽車和其他大件商品的銷售。

當局上月公布提振汽車銷量的措施。於 6 月宣布將新能源汽車 (NEV) 購置稅減免期限延長至 2027 年。