知情人士：印度呼籲特斯拉效仿蘋果 聯合中印商共建供應鏈

據知情人士的說法，在特斯拉 (TSLA-US) 考慮在印度建廠之際，官員們正呼籲該公司效仿蘋果 (APPL-US) 的做法，與當地公司企業合作建立供應鏈。

特斯拉過去幾週來一直在與印度針對建廠進行談判，該工廠有望生產價值 24,000 美元的新電動車，在當地銷售或是出口。不過，目前中印關係緊張，可能導致特斯拉導入中國供應商的計劃變得複雜。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 正在尋求將業務擴展到中國以外的地區，但是目前的進度仍然緩慢。如果特斯拉要在印度建廠並控制平價款電動車的成本，中國供應商恐怕至關重要。印度目前沒有電池等零組件的當地供應商，即使是印度最大電動車製造商塔塔汽車的零件也從中國進口。

知情印度官員表示，特斯拉高層告知印度政府，希望讓部分來自中國的供應商在當地建立基地，以增強供應鏈。對此，印度官方回應，由於自 2020 年以來兩國邊境衝突，印度開始對中國企業進行嚴格審查，因此在印度批准中國獨資企業可能很困難。

印度當局建議，特斯拉應效仿蘋果的做法，透過找到當地合資夥伴後，來獲得將中國供應商引入印度的批准。

上個月，馬斯克表示，印度正在推動特斯拉在該國進行重大投資。馬斯克表示，他相信特斯拉將進入印度，並且會盡快進入印度。馬斯克還提到，他看好印度在可持續能源領域的潛力。

近年來，印度一直在開發本國汽車市場的巨大潛力。目前，印度已經是全球第四大汽車市場，僅次於中國、美國、日本。