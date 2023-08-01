印度要求特斯拉比照蘋果作法 選定當地企業引入中國供應鏈

根據三位了解內情的政府消息人士透露，當特斯拉 (TSLA-US) 考慮在印度建廠時，官員們要求該公司效仿蘋果公司 (AAPL-US)，尋找當地公司與相關中國供應商合作。

幾周來，特斯拉一直在與印度就建立一家工廠進行談判，目標是生產價值 24000 美元的電動車用於當地銷售和出口，但印中關係緊張可能會使特斯拉引入中國供應商的計劃變得複雜。

特斯拉創始人馬斯克 (Elon Musk) 正在尋求將業務擴展到該公司最大海外基地中國以外，而監管機構對擴張的批准進展緩慢。

但如果特斯拉要在印度建廠並控制廉價電動車的成本，中國供應商可能至關重要。印度沒有電池等零件的本地供應商，即使是印度最大的電動車製造商塔塔汽車也從中國進口。

三名直接了解談判情況的印度官員表示，在新德里與官員會面時，特斯拉高管告知印度政府，希望引入中國供應商在當地建立基地，以強化其供應鏈。

對此，官員們告訴特斯拉，由於自 2020 年兩國邊境衝突以來對中國企業進行嚴格審查，因此在印度批准中國獨資企業可能會很困難。

相反地，印度官員提出一種解決方案，建議特斯拉效仿蘋果的作法。這家美國智慧手機巨頭在找到當地合資夥伴後，近幾個月獲得批准引入中國供應商。

蘋果在印度擁有快速成長的供應鏈，其中包括組裝 iPhone 的富士康。

一位政府消息人士表示，新德里近幾個月一直在逐案批准一些中國供應商與印度公司建立合資夥伴關係。

然而，印度對於允許中國企業、尤其是汽車製造商在該國擴張仍猶豫不決。

中國比亞迪上月告訴其印度合作夥伴，在其投資提案面臨新德里的審查後，它將擱置一項在印度生產電動汽車的 10 億美元新投資計畫。

一位印度官員表示，由本地和中國企業合作可能會為特斯拉帶來好處。

這位官員表示：「特斯拉一直要求為其中國供應商建立一個獨立的生態系統；但如果納入印度合資夥伴，這些批准可以根據具體情況予以批准。」