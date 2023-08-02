〈財報〉客戶爭相尋客製化 法拉利獲利大增33% 調升財測

法拉利 (RACE-US) 周三 (2 日) 表示，由於越來越多客戶為其新款跑車選擇昂貴的「客製化」選項，其第 2 季獲利較上年同期成長了 33%。

法拉利還調升全年業績財測。目前預計 2023 年營收約為 58 億歐元，每股獲利在 6.25 至 6.40 歐元之間。之前該公司預測全年營收約為 57 億歐元，每股獲利在 6 至 6.2 歐元之間。該公司維持先前的調整後息稅前利潤率超過 26% 的財測不變。

CEO 維尼亞 (Benedetto Vigna) 在財報聲明中表示：「我們繼續在所有地區接到非常強勁的訂單。」「向上修正財測的決定尤其得到了客製化方面令人驚嘆結果的支持。」

近年來，法拉利將其客戶選項最大化，為客戶提供了油漆飾面、內飾材料和其他細節方面的全面選擇。這些被稱為「個性化」的擴展選項可使新款法拉利的價格增加數十萬美元。

法拉利上季獲利 3.34 億歐元，合每股 1.83 歐元，較去年同期的獲利 2.51 億歐元和每股 1.36 歐元成長 33%。營收同比成長 14% 至 14.7 億歐元。

法拉利本季息稅前利潤 (EBIT) 獲利率從一年前的 25% 升至 29.7%。法拉利表示，獲利能力成長是由客製化需求的增加以及高端和限量版車型的銷售所推動。

法拉利第 2 季出貨量為 3392 輛，較去年同期略微下降 1.8% 或 63 輛。法拉利表示，減少是由於「地理和混合配售計畫」； 與去年同期相比，歐洲交車量增加，中國交車量略有下降，北美和南美的交車量則下降了兩位數。

這些交車產品包括法拉利新款 SUV 型汽車 Purosangue 的首批樣車，該車已於本季全面投產。法拉利表示，交車量主要受到六缸混合動力跑車 296 GTB 以及 V-8 動力 Roma 轎跑車和 Portofino M 敞篷車的強勁業績推動。

法拉利的混合動力車型包括 296 GTB 和 V-8 動力的 SF90，占其第 2 季出貨量的 43%，是去年同期的 2 倍多。