〈財報〉超級跑車製造商法拉利去年獲利勁增13% 看好今年更上層樓

法拉利 (RACE-US) 周四 (2 日) 公布去年全年獲利同比成長 13%，並預計 2023 年將會是更強勁的一年，其 CEO 稱之為對高價跑車的「持續高需求」。

以下是該公司第 4 季財報中的關鍵數據：

●每股獲利 1.21 歐元， 2021 年第 4 季為 1.16 歐元。

●營收 13.68 億歐元，上年同期為 11.72 億歐元。

法拉利全年營收 50.95 億歐元，獲利 9.39 億歐元，合每股收益 5.09 歐元，兩者均高於預期。Refinitiv 調查的華爾街分析師預計全年每股獲利為 4.94 歐元，營收為 49.77 億歐元。

財報結果也超過了法拉利自己的財測。法拉利在 8 月和 11 月兩度上修 2022 年業績財測；並在最近一次告訴投資人，預計全年營收約為 50 億歐元，調整後每股獲利在 5 歐元左右。

即使業績強勁，但法拉利第 4 季營業獲利率從去年同期的 22.6% 下滑至 21.8%。一年前的獲利率主受法拉利首款價值 7 位數的 Icona 車型 Monza SP1 和 SP2 的推動；Monza 的新一代車型 Daytona SP3 直到 2022 年底才開始發貨。

話雖如此，法拉利在 2022 年的汽車出貨量為 13221 輛，較 2021 年增加近 19%，創下新紀錄。

法拉利預計 2023 年將創造更多紀錄：其財測預估 2023 年營收約為 57 億歐元，調整後每股獲利在 6 至 6.2 歐元之間。在 Daytona 和即將推出的 Purosangue SUV 推動下，它的營業獲利率也有所提高，達到約 26%。

CEO 維格納 (Benedetto Vigna) 在財報聲明中表示，「雖然全球宏觀形勢複雜，但我們充滿信心地展望未來。」

美國上市的法拉利股票在周四盤前交易上漲超過 2%。