專利文件顯示 蘋果Vision Pro將可「看到」聲音　「聞到」花香

媒體報導，美國商標和專利局 (USPTO) 周二 (1 日) 公布的專利清單顯示，蘋果公司 (AAPL-US) 取得編號為 US11715301 B2 的技術專利，能讓 Vision Pro 頭盔實現「非可見現象的可視化」，也就是使用者能「看到」無線電信號、聲音，並且可以模擬生成各種氣味。

Vision Pro 是蘋果公司在 WWDC 23 發布的混合實境設備，售價 3499 美元，預計將於 2024 年初上市。

專利文件顯示，該專利技術能夠令肉眼看不見的「非可視化現象」在物理環境中實現可視化，用戶能夠看到其所在的具體位置。「非可視化現象」包括無線通信訊號、聲音、氣流、氣體、亞聲波或超聲波以及一些隱藏物體。

具體來看，Vision Pro 設備能夠探測到非可視化現像在實體環境中的具體位置，並將其轉化為可視化圖像。當用戶戴著 Vision Pro 看向其所在位置時，便能夠看到設備生成的圖像。透過這種方式，用戶不僅能夠掌握非可視化現象的所在位置，還能夠獲得其方向、強度等特徵。

此外，專利文件中提到，Vision Pro 還能夠為用戶提供氣味體驗。例如 Vision Pro 可能配置一個人造氣味裝置，能夠模擬釋出一種或多種組合氣味。

具體而言，Vision Pro 能夠檢測到現實環境中能夠觸發人類氣味體驗的「看不見的東西」，從而使其人造氣味裝置生成相關的氣味。

與此同時，Vision Pro 還將配備一個氣味感應器，探測到氣味以後，能夠在設備顯示螢幕上生成相關氣味物體的可視化圖像。簡單來說，探測到水果氣味就出現水果圖像，探測到花朵的氣味就產生花朵圖像。