利率升至5月底來新高 美國上周房貸需求降至月來新低

上周房貸利率觸及 5 月底以來最高水平，進而打壓了房貸需求。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降 4.4%，目前處於一個月來的最低水平。

符合貸款資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.75% 升至 6.85%；自備 20% 頭款的貸款點數則從 0.64（包括發起費）升至 0.65 支付。

雖然這是本周平均利率，但《抵押貸款新聞日報》另一項調查顯示，上周四 (29 日) 利率超過 7%。之後一直保持在該水平之上，本周二 (4 日) 升至 7.08%。

結果，連續 3 周週上升的購屋房貸需求本周下降 5%，較一年前同周下降 22%。

MBA 副首席經濟學家 · 坎恩 (Joel Kan) 在新聞稿中寫道：「利率仍比一年前高出 1 個百分點以上，住房負擔能力在全美許多地區仍然是一個挑戰。」「然而，購屋申請的平均貸款規模下降至 42 萬 3500 美元，是 2023 年 1 月以來的最低水平。」

他表示，貸款規模的下降可能是由於一些高價市場成交量下降以及一些較低價位市場的購房活動增加所致。

房貸再融資申請本周下降 4%，較一年前同周下降 30%。隨著夏季臨近，年度比較可能會縮小，就像去年夏天，房貸利率自新冠疫情之前首次大幅上漲，而再融資需求因此從高位回落。

雖然上周 30 年期固定利率仍保持在 7% 以上，但可能會受到周四和周五 (7 日) 公布的就業數據的影響。這些數據可能會影響 Fed 的下一步行動，可能包括進一步升息。