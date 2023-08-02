MicroStrategy第二季轉虧為盈 持有比特幣增至15.2萬枚

受益於比特幣 (BTC) 價格回穩，美國持有比特幣最多的上市公司 MicroStrategy Inc (MSTR-US) 今年第二季得以轉虧為盈，第二季成功恢復盈利。

MicroStrategy 周二 (1 日) 公布，第二季淨利潤為 2220 萬美元，與去年同期淨虧損 11 億美元相比，出現了巨大波動。MicroStrategy 第二季營收 1.204 億美元，與去年持平，低於分析師預期的 1.232 億美元。

造成這一波動的主要原因，是本季數位資產減值損失相對較小，為 2410 萬美元，而 2022 年第二季的數位資產減值損失高達 9.178 億美元。

今年第二季，比特幣價格在 25000 美元至 30700 美元之間，並在 6 月出現較明顯的漲勢。

MicroStrategy 今年第二季買入了大約 3.614 億美元的比特幣，為 2021 年底以來最大的單季購買量。根據周二的一份聲明，自 6 月 30 日以來，MicroStrategy 再買入 467 枚比特幣。截至 7 月 31 日，該公司持有大約 15.2 萬枚比特幣。

加密貨幣今年恢復上漲，比特幣在第一季累升 72%，第二季在此基礎上再升 7%。與此同時，MicroStrategy 的股價也出現了復甦，從 1 月 3 日的每股 145.02 美元開始，截至本周上漲了近 200%，至 434.98 美元。

MicroStrategy 董事長 Michael Saylor 6 月受訪時表示，他相信美國證券交易委員會 (SEC) 新近的執法行動，最終將有利於比特幣。