鉅亨美股雷達：市場關注小非農數據 AMD擬專為中國開發特別版AI晶片

美股重要看點：

市場關注小非農數據公布，高通 (QCOM-US)、Paypal(PYPL-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 4.025。美股期貨週三 (2 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.45%，標普 500 期貨跌 0.70%，那斯達克 100 期貨跌 1.04%。

有「小非農」之稱的 ADP 就業報告將率於週三出爐，市場預估 ADP 新增就業人數為 18.5 萬人，較前值的 49.7 萬人大幅縮水。

信評機構惠譽周二 (1 日) 將美國長期外幣債務評等從最高的「AAA」調降至「AA+」，原因是減稅和新的支出措施在過去十年不斷推高美國債務，消息一出引發市場震驚。

在惠譽採取行動後，目前穆迪 (Moody’s Investors Service) 是唯一一家仍將美國信評維持在 AAA 最高評等的主要信評機構，標普全球 (S&P Global Ratings) 早在 2011 年就已將美國信評從 AAA 降至 AA+，當時適逢債務上限危機。

前美國財政部長桑默斯表示，雖然人們有理由擔心美國財政赤字的長期軌跡，但美國的償債能力無庸置疑。安聯 (Allianz) 首席經濟顧問伊爾艾朗也稱，降評是一個奇怪的舉動，不太可能影響市場。

Truist Advisory Service 固定收益執行董事 Chip Hughey 說：「時機讓人有些訝異。但如果我們比較 2011 年 8 月 (標普摘除美國 AAA 信評)，市場立即關心的並非美國有沒有能力兌現償債義務，反而是因為擔憂經濟成長，而對美國公債有龐大的需求。」

諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家克魯曼 (Paul Krugman) 也發文表示：「即使按照他們 (指惠譽) 自己設立的標準，這次的行動也沒有意義。這背後肯定有一個故事，無論是什麼，都是和惠譽有關的故事，與美國償債能力無關。」

Truist 的 Hughey 說：「我們無法判斷，這次市場反應會跟 2011 年一樣。另一方面，惠譽降評的理由，又一次的降評可能會改變各界對美國信用的觀感。」假如此舉引發市場擔憂，可能促使投資人湧入傳統避險資產。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月 ADP 新增就業人數 (萬)，預估 18.5，前值 49.7

重要個股動態：

AMD (AMD-US) 表示，它發現專門針對中國市場開發人工智慧 (AI) 晶片、但又不違反美國出口限制的機會，一如競爭對手輝達 (NVDA-US) 和英特爾 (INTC-US) 的作法。

AMD CEO 蘇姿丰 (Lisa Su) 在周二 (1 日) 晚間的財報電話會議上表示，中國是一個「重要」市場，這家半導體巨頭希望完全遵守美國的出口管制。

AMD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

電玩遊戲發行商藝電 (Electronic Arts) (EA-US) 周二 (1 日) 公布，第一季業績不及預期，且由於競爭激烈和遊戲玩家減少支出，第二季淨預訂量也恐低於預期，令盤後股價挫約 3.5%。

財務長 Stuart Canfield 稱本財年開局強勁，未來公司團隊仍專注於實現長期增長和盈利能力。

EA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

谷歌智慧助理部門已有 7 年歷史，谷歌盼藉此波生成式人工智慧 (AI) 的新進步強化該部門，為其助理部門最新重大重組工作的一部分。

谷歌助理工程副總裁 Peeyush Ranjan 周一 (1 日) 向員工表示，最新一波重組工作包括少量裁員。

Ranjan 表示，公司將尋求將大型語言模型 (LLM) 技術推入谷歌語音助理中，類似於蘋果 Siri 或亞馬遜 (AMZN-US) Alexa 的語音驅動軟體。