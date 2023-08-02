〈財報〉Pinterest Q2費用激增 盤後挫約4%

Pinterest (PINS-US) 周二 (1 日) 公布第二季財報，顯示費用增加速度高於營收增長速度，令盤後股價挫約 4%。

第三季財測 vs 華爾街預期

Pinterest 估計，第三季營收年率成長將是「偏高的個位數百分比」，第三季非 GAAP 營業費用增長率則為「低段的個位數百分比。」

第二季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

調整後每股獲利：21 美分 vs. 12 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 6% 至 7.08 億美元 vs. 6.96 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

總成本和費用：年增 11% 至 7.81 億美元 (去年同期為 7 億美元)

每月全球活躍用戶：年增 8% 至 4.65 億人 vs. 4.31 億人

該公司第二季淨虧損自去年同期的 4310 萬美元 (即每股 7 美分) 收窄 19%，至 3500 萬美元 (即每股 5 美分)。

執行長 Bill Ready 聲明表示：「我們第二季持續與消費者和廣告商建立動能，同時進一步加速創新步伐。過去一年，我們一直聚焦關鍵差異化因素，而現在正看到結果。」

他補充，公司也因關注成本效率而在第二季返回調整後 EBITDA 利潤擴張。

Pinterest 周二小幅收低 0.1%，盤後下挫 3.35%，報每股 27.99 美元。

其他同業

Meta(META-US) 上周公佈第二季財報，其營收實現 2021 年底以來首次兩位數百分比的增長率。此外，Meta 對當前財季的預測高於分析師預期，其股票月線已連續 9 個月上升，因為投資者對其未來持樂觀態度。

儘管臉書母公司 Meta 最近因廣告商支出增加而前景良好，但規模小得多的 Snap (SNAP-US) 卻繼續受挫，上周 Snap 因對當前一季的業績財測不佳，且營收連續兩季較去年同期下滑，股價重挫 17%。