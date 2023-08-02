〈財報〉超微本季財測遜 但樂看PC市況改善、AI新品加持 盤後勁揚4%

超微 (AMD-US) 周二 (1 日) 公布上季業績優於預期，雖然 Q3 營收展望稍微遜色，但隨著個人電腦 (PC) 市況改善與人工智慧 (AI) 晶片新品 MI300X 的問世，該公司仍樂觀看待資料中心和客戶端事業下半年的成長表現，一度激勵盤後股價勁揚約 4%。

Q3 財測 v.s. Refinitiv 訪調分析師預期

營收：57 億美元 v.s. 58.1 億美元

調整後毛利率：約 51%

展望第三季，超微預估營收將介於 54 億美元至 60 億美元間，預估值中位數為 57 億美元，略遜於分析師預期，但年成長率約達 2.5%，意味著有望終止連續兩季營收下滑的態勢。

超微財務長胡錦 (Jean Hu) 預估，對 EPYC 和 Ryzen 處理器的需求，將分別帶動 Q3 資料中心和客戶端收入以雙位數百分比成長，但部分可能因遊戲和嵌入式部門需求下滑而抵銷。

面對 AI 應用帶起的高速運算需求，超微執行長蘇姿丰表示，公司正在增加 AI 相關的研發支出，並已制定 AI 戰略，包含 AI 專用晶片和軟體開發。

蘇姿丰並稱，到了 2027 年，資料中心 AI 加速器市場規模可能突破 1500 億美元。她說，隨著客戶準備強化自家基礎設施，他們與超微 AI 產品的連結比前一季增加七倍以上。

蘇姿丰說：「雖然我們還處在 AI 新紀元的初步階段，但很明顯地，AI 為超微帶來數十億美元的成長機會。」

對 AI 前景的樂觀看法，一度帶動超微盤後漲約 4%，截稿前漲幅收斂至 2.7%。今年截至周二 (1 日) 收盤，超微累計漲幅已超過 80%，是費城半導體指數中表現第二好的成分股。

Q2 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期

營收：53.6 億美元 (年減 18%) v.s. 53.1 億美元

調整後毛利率：50%(去年同期為 54%)

調整後 EPS：0.58 美元 (年減 45%) v.s. 0.57 美元

業務營收表現

資料中心：13 億美元 (年減 11%)

客戶端：9.98 億美元 (年減 54%)

遊戲：16 億美元 (年減 4%)

嵌入式：15 億美元 (年增 16%)

超微表示，由於市場需求疲軟，包含 PC 處理器銷售在內的客戶端業務收入，較去年同期大減 54% 至 9.98 億美元。不過，公司指出目前 PC 市況正在改善，預期客戶端業務將受惠於季節性因素，在下半年實現成長。

因伺服器處理器出貨下滑，上季資料中心部門收入年減 11%，至 13 億美元，遜於預期。超微表示，部分雲端服務供應商仍有多餘庫存。

儘管部分領域表現依舊低迷，超微認為資料中心需求應有望於下半年回升，尤其是第四季。為了滿足強勁的 AI 需求，該公司準備於 Q4 量產全新 AI 晶片 MI300X。

超微表示，目前正在向客戶提供 MI300X 樣品進行測試，預估於第四季大幅增產。超微強打的 MI300X 晶片，旨在與輝達 (Nvidia) 的 H100 競爭。

(圖: REUTERS/TPG)

蘇姿丰在分析師電話會議中表示，許多客戶對此興趣濃厚，且希望能盡快部署 MI300X 加速器。

包含 PC 用 GPU 以及遊戲主機晶片的遊戲部門，上季收入年減 4% 至 16 億美元，對半客製化晶片的高度需求，是遊戲部門收入降幅不至於更糟的主要原因。

另外，嵌入式部門收入年減 16% 達 15 億美元，是上季唯一實現成長的業務。

前進中國 AI 市場？

超微推出的旗艦晶片，因性能上不符合美國去年發布的出口管制措施而無法銷往中國，且和同業輝達與英特爾 (Intel) 不同的是，超微並沒有為中國開發專用晶片。

不過，蘇姿丰在今日電話會議上表示，超微確實有觀察到中國 AI 市場的銷售潛能，不排除為中國客戶開發商品。

她說：「我們的計畫當然是完全遵守美國的出口管制，但我們也確實相信，有機會為正在尋找 AI 解決方案的中國客戶開發產品，我們會繼續努力朝那個方向走。」