〈財報〉星巴克中國銷售大反彈 但上季營收仍遜於預期 盤後走跌

星巴克 (Starbucks)(SBUX-US) 上季獲利優於分析師預期，但同店銷售銷售不如預期，即使中國業績大幅反彈，但北美市場卻出現疲態，周二 (1 日) 盤後股價應聲走跌。

這家連鎖咖啡巨擘公布 7 月 2 日為止的會計年度第 3 季財報，淨利年增近 25% 至 11.4 億美元，不計部分項目每股盈餘 1 美分，超越分析師預估的每股 95 美分。營業利潤率從去年同期的 15.9% 攀升至 17.3%，優於市場所料，主因是生產力改善以及價格提高，抵銷在員工薪酬方面增加的支出。

上季營收成長 12.5% 至 91.7 億美元，遜於預估的 92.9 億美元。同店銷售成長 10%，不如分析師預期，北美和國際市場分別成長 7% 和 24%，都不如預期，不過中國大幅反彈 46%、優於預期，是財報中的亮點。

由於營收和同店銷售均不如市場預期，星巴克周二盤後下挫逾 1%。該股周二稍早收盤小跌 0.3% 至每股 101.26 美元，今年來股價僅漲 2.1%，遠不如標普 500 同期 19% 的漲幅。

星巴克維持 2023 全年度營收預測維持在成長 10-12%，調整後每股盈餘增幅稍稍調升至 16-17%，原本預估為落在長期目標 15-20% 的偏低區間。

該公司預估，中國同店銷售成長將保持在偏低至中間的百分比個位數。財務長 Rachel Ruggeri 表示，在新產品、更多門市等因素帶動下，星巴克對市場上「持續的需求」感到滿意。

另一方面，雖然美國同店銷售成長降溫，但上季客流量仍成長 1%。星巴克表示，顧客買咖啡之餘也購買早餐三明治，而且樂於付費添購冷奶泡等較昂貴的加值項目。

冷飲目前占星巴克飲料訂單的四分之三，反映消費者偏好持續從熱咖啡轉向冷咖啡。