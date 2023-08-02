全心醫藥免疫檢查點強化劑一期數據正向 明年上半年進二期

全心醫藥 (AltruBio) 旗下免疫檢查點強化劑 ALTB-268 一期臨床試驗數據正向，ALTB-268 具安全性與耐受性，且無任何嚴重不良反應，規劃明年上半年展開 ALTB-268 治療潰瘍性腸炎全球二期臨床試驗。

該一期臨床試驗的受試者為健康者，為隨機分派、雙盲研究，包括單次劑量和多劑量遞增組別，旨在評估 ALTB-268 的安全性、耐受性、藥物動力學 / 藥理學和免疫原性。

全心醫藥開發的 ALTB-268 是一種四價 PSGL-1 活化型抗體，可作為免疫檢查點強化劑 (ICE)，透過調控 T 細胞平衡的自然機轉功能，誘導 T 細胞回歸自然的耗竭和凋亡，以清除長期過度活化的 T 細胞。

此外，ALTB-268 是皮下注射劑型，隨著一期臨床試驗數據正向，預計今年第四季會針對現有生物製劑治療無效的潰瘍性腸炎患者，展開 ALTB-268 的臨床試驗，並計畫明年上半年啟動全球性潰瘍性腸炎的臨床二期試驗。

總裁兼執行長周慧泉表示，完成臨床一期試驗對於 ALTB-268 來說是一個重要的里程碑，並實現了進入臨床二期試驗之前所有的發展目標。未來將更進一步為患者提供方便、持久和有效的治療選擇。