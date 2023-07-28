仁新晚期乾性黃斑部病變三期臨床 美國納入首位受試者

仁新醫藥 (6696-TW) 今 (28) 日表示，子公司 Belite(BLTE-US)展開的治療晚期乾性黃斑部病變新藥 LBS-008 全球臨床三期試驗，順利在美國南加州眼科診所 Retina Associates 完成首位黃斑部地圖狀萎縮 (GA) 受試者收案。

此全球臨床三期試驗為期兩年，為多國多中心試驗，採隨機、雙盲、安慰劑對照研究，主要療效指標為減緩視網膜萎縮區域 (DDAF) 面積之增長速度，以評估 LBS-008 治療 GA 患者的安全性及有效性，預計全球收案約 430 位黃斑部地圖狀萎縮的晚期乾性黃斑部病變患者。

董事長林雨新表示，黃斑部地圖狀萎縮 (GA) 是一種慢性、漸進性的疾病，最終導致失明，此眼疾主要影響老年人口，目前尚無任何治療口服藥物或非侵入性治療方法。

乾性黃斑部病變為目前導致全球老年族群失明的主因，由於欠缺有效的口服藥物，估計造成全球每年約 2550 億美元的直接醫療成本，存在迫切未被滿足的醫療需求及龐大商機。

美國史丹佛大學醫學院拜爾眼科研究所教授 Quan Dong Nguyen 指出，LBS-008 在 18 個月的臨床試驗展現安全性數據，且有望降低眼睛中有毒的雙維甲酸 (bisretinoids) 形成，卻不會干擾視覺循環，此外，由於 LBS-008 可望減緩病變進程，有機會可治療整個疾病譜系，包括較為早期疾病階段的中期乾性黃斑部病變。