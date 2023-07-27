〈亞洲生技大會〉華安糖尿病足三期臨床明年Q2完成收案 同步展開期中分析

華安醫學 (6657-TW) 執行的糖尿病足潰瘍新藥 ENERGI-F703 三期臨床試驗，預計明年第二季可以完成 230 人收案，同時公布期中分析數據，完整解盲數據則會在明年底。

總經理陳翰民今 (27) 日表示，糖尿病足潰瘍新藥三期臨床將在美國與台灣收案 230 人，其中美國會占三分之二、約 150 人，台灣占三分之一、約 70 人，目前已經收案 10 多人。

根據華安規劃，明年第二季會完成收案後，會再觀察 16 周治療時間，此外，會同時先分析 115 名病患的數據，進行期中分析，若一切順利，明年底解盲。

華安另一項進入口服領域用藥、治療帕金森氏症新藥 ENERGI-F705，預計明年第一季展開一期臨床試驗，會先用於健康人身上。

除了臨床試驗有進展外，華安也與國立台灣大學及嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心共同簽訂技術服務合約，將進行探索生成式預訓練模型之生物應用研究，期望未來申請 BioNeMo early access 以利未來有機會與國際大廠共同以 AI 探索藥物開發模型發展。

華安說明，開發一種新藥平均需要超過 10 年的時間，加上數十億美元的資本，然而藉由使用人工智慧，估計能縮短將近一半的開發時間。另外，也規劃與台灣大學合作用 NVIDIA Clara discovery 探索藥物開發，未來也不排除與國際大廠一同合作將人工智慧技術應用於醫療發展中，公司目前規劃共同研發各種發炎相關、神經退化性疾病 (如巴金森氏症、阿茲海默症) 以及其他罕見疾病的相關藥物。