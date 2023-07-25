國璽幹細胞退化性關節炎新藥 一/二期臨床數據正向

國璽幹細胞 (6704-TW) 旗下退化性關節炎新藥 GXCPC1 第一 / 二期人體臨床試驗結果正向，病患的疼痛評估、生活品質皆顯著優於對照組，且安全性未出現嚴重副作用 (SAE)，後續將申請三期臨床試驗。

從數據結果來看，疼痛評估方面，病患接受 GXCPC1 治療後第 1 周的疼痛感，即降低至 24.29 分、第 24 周達 42.93 分，疼痛評估皆顯著優於對照組；生活品質部份，病患接受 GXCPC1 治療後第 1 周即顯著增加 5 分，並持續至第 24 周達 7.6 分皆優於對照組。

至於安全性方面，GXCPC1 組沒有出現與直接藥物相關的嚴重副作用 (SAE)，也無非預期的一般副作用 (AE)。國璽幹細胞表示，未來將盡速檢送臨床試驗結案報告 (CSR) 向衛生福利部申請結案報告備查，並申請第三期人體臨床試驗。

國璽幹細胞指出，退化性關節炎又稱為骨關節炎，是導致疼痛、殘疾及功能喪失的全球高度流行慢性關節炎疾病，全球骨關節炎患病率從 1990 年 2.4751 億增加到 2019 年 5.2781 億，增幅達 113.25%。

根據 Precision Reprots 指出，全球幹細胞用於治療骨關節炎市場規模，預計將從 2021 年 2200 萬美元，增加至 2028 年 1.073 億美元，2022-2028 年複合成長率達 25.1%。

根據台灣衛福部統計處所發布 110 年度全民健康保險醫療統計年報所示，全台膝部骨關節炎門、住診為 389.4 萬人次，其醫療費用統計為新台幣 58.8 億元。

國璽幹細胞表示，目前用於治療骨關節炎多以物理治療、止痛藥物、玻尿酸等方式進行治療，而當疼痛嚴重干擾正常生活及明顯的功能惡化時，將進行局部人工關節置換手術及全人工膝節置換術等外科手術以改善生活品質。

國璽幹細胞開發的膝部骨關節炎異體幹細胞新藥 GXCPC1，為針劑產品，直接患部施打、膝骨關節腔注射，病患完成施打後，即可離開醫院，無需住院，無需開刀，節省治療步驟，提高病友使用的意願，進而增加產品之普及性及方便性。