〈AWS台灣高峰會〉建立物聯網生態系 瑞昱、中磊等台廠助陣

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 今 (2) 日舉辦台灣雲端高峰會，IoT 物聯網副總裁 Yasser Alsaied 指出，台灣有很好的 IT 生態系，製造的設備也都相當有價值，並列出眾多合作供應商，包括瑞昱 (2379-TW)、中華電信 (2412-TW)、新唐 (4919-TW)、中磊 (5388-TW) 等。

Yasser Alsaied 表示，瑞昱與中磊利用 AWS 旗下 KVS (Kinesis Video Streams) 服務製作成智慧居家攝影機平台，提供消費者影片串流服務，且程式碼較先前短數百行，有效降低攝影機製造成本，並保有 4K 畫質，影片也不用留在裝置端，而是串流到雲端。

Yasser Alsaied 認為，物聯網最活躍的垂直市場就是智慧家居，攝影機擺在家中不是新鮮事，但若是連網的攝影機則較少人採用，現在也發現越來越多類似需求，很多企業也開始發展相關產品，讓消費者透過簡單操作，實現智慧家居。

Yasser Alsaied 強調，物聯網最重要的就是資料安全性，不論是公司、個人都會想應用從智慧裝置擷取的資料，甚至投放至 AI 模型，因此雲端供應商必須提供良好的資安功能，才有辦法取得客戶信任；AWS 就已多重加密資料，連自家團隊也無法隨意取得，僅客戶有能力取得自家資料。