亞馬遜AWS將斥資 1 億美元 設立生成式AI創新中心

隨著人工智慧（ AI ）熱潮持續，多家企業正緊抓生成式 AI 龐大的商機。亞馬遜 (AMZN-US) 雲端部門 AWS 正在制定一項計畫，設立 AWS 生成式 AI 創新中心，來與微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 競爭。

AWS 將投資 1 億美元建立 AWS 生成式 AI 創新中心，目的在於幫助醫療保健、金融服務和製造業相關客戶使用新技術來構建客製化的應用程式。亞馬遜表示，銷售行銷軟體 Highspot、Twilio、瑞安航空等將成為該創新中心的早期用戶。

亞馬遜的新計畫，目標是銷售更多雲端服務，讓客戶在構建新的生成式 AI 應用程式時轉向 AWS，而不是微軟的 Azure。由於 Azure 與 ChatGPT 製造商 OpenAI 以及谷歌母公司 Alphabet 的合作，已經取得早期領先地位，也在這個新領域開創許多早期技術。

AWS 執行長 Adam Selipsky 表示：「我們將免費為眾多 AWS 的客戶提供內部專家，重點關注那些擁有大量 AWS 業務的客戶，並幫助他們實現生成式 AI。」

先前有報導指出，亞馬遜在年初推出自己的生成式 AI 工具，但不少長期員工和雲端客戶認為亞馬遜一反常態地含糊不清。當時一位參加測試的客戶給予了該技術「不完整」的評級，而熟悉 AWS 產品發布的人士則疑慮，亞馬遜發布生成式 AI 工具是否只是為了扭轉落後於微軟和谷歌的印象。

亞馬遜上週證實，今年不打算舉辦以機器人和 AI 為主軸的年度 re:MARS 大會，因為公司計劃把 re:MARS 併入 AWS 現有的活動當中。

AWS 發言人於聲明表示：「AWS 每年在全球數百場活動中接待數十萬客戶和合作夥伴，這些活動提供我們與客戶建立連結的機會。在諮詢客戶和團隊意見後，我們決定在 2023 年將 re:MARS 大會主題，納入資金充足的 AWS 活動中。」