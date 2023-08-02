牧德上半年EPS 7.12元 對下半年看法仍保守

AOI 設備及自動檢測設備廠牧德 (3563-TW)今 (2023) 年第二季營收 5.79 億元，季增 8.97%、年增 5.3%，創 5 季新高挹注之下，今 (2) 日出爐的財報顯示單季稅後純益 1.67 億元，已追上去年同期，單季每股純益 3.61 元，上半年稅後純益 3.24 億元，年減 7.23%，每股純益 7.12 元。牧德對 2023 年整體看法謹慎保守，認為下半年大環境以及經營管理挑戰較高。

牧德 2023 年第二季營收 5.79 億元，毛利率 62.8%，季減 0.18 個百分點，年增 6.54 個百分點，稅後純益 1.67 億元，與去年同期相當，單季每股純益 3.61 元。

牧德 2023 年上半年營收 11.1 億元，毛利率 62.89%，年增 5.5 個百分點，稅後純益 3.24 億元，年減 7.23%，每股純益 7.12 元。

牧德指出，歐美終端客戶要求其供應商分散生產據點以降低地緣風險，PCB 廠東南亞建廠區趨勢已定，PCB 廠已陸續公布前往東南亞設廠的計畫。多數廠商在 2023 年前後宣布取得土地，並預計在 2024 年完工廠房，2025 年投產。牧德與客戶密切配合，搭配客戶的建廠計畫，適時提供在地化的服務量能，預期 2023 下半年開始貢獻營收。

牧德 2023 年 7 月營收 1.67 億元，月減 12.1%，年增 1.7%，2023 年前 7 月營收 12.77 億元，年減 3.63%。