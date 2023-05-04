伊雲谷衝刺雲端服務 國內首見攜手AWS簽SCA

伊雲谷 (6689-TW) 今 (4) 日成為國內首家與 Amazon Web Services(AWS)簽署戰略合作協議 (SCA) 的數位轉型服務商，雙方將攜手建立創新實驗室，加速推出 ESG、數據分析和雲端安全等解決方案，令客戶加速於雲端成長。

伊雲谷執行長蔡佳宏表示，今年適逢成立 10 周年，與 AWS 簽署戰略合作協議是重大里程碑，於此架構下，雙方將強化雲端搬遷和現代化的服務予金融、製造、零售業客戶，並將成立創新實驗室和雲端卓越中心，並共同加大力度投資雲端人才培訓。

伊雲谷期待，藉此在東南亞和 AWS 深化合作夥伴關係，並為全球發展挹注更多動能。

伊雲谷創新實驗室計畫推出 ESG、數據分析與雲端資安等工具，同時，雲端卓越中心預計培養超過千位雲端專家，藉工具創新和人才專業雲端技能，滿足高速成長的東南亞雲端需求，並提供新創事業、中小企業和跨國企業各項雲端解決方案。

另一方面，伊雲谷海外拓點腳步將前進澳洲和阿拉伯聯合大公國。

伊雲谷是 AWS 核心級服務合作夥伴，累計服務全球超過 2000 家企業客戶，此項協議深化雙方的合作關係，涵蓋台灣、香港、中國大陸、美國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國、印尼等市場。