〈AWS台灣高峰會〉智邦、緯穎秀智慧工廠 未來逐步導入其他廠房

亞馬遜 (AMZN-US) 雲端事業 AWS 今 (2) 日舉辦台灣雲端高峰會，除了探討 AI、資安以外，也聚焦 IoT 雲端等實際應用，交換器大廠智邦 (2345-TW)、雲端伺服器廠緯穎 (6669-TW) 皆秀出採用 AWS 系統案例與效益，未來將持續擴大智慧工廠建置。

智邦執行長馬思睿提到，2019 年地緣政治升溫，智邦積極分散生產風險，並在竹南建立 IoT 工廠，生產營運上採用 AWS Hybrid 架構，包含 AI 訓練、ML 模型運算、資料處理、災害復原 (DR) 以及 ERP 系統。

馬思睿表示，公司也採用 AWS IoT SiteWise 來蒐集工廠生產資料，進行資料處理，資料視覺化並進行產線分析，目前竹南、越南廠便採用 AWS 架構，預計未來將會導入到全球其他廠房。

緯穎資訊長溫宗正表示，伺服器需求快速成長，驅使緯穎必須在全球積極擴廠，目前規劃將在墨西哥、捷克分別各建立一座新廠，另外，台灣、馬來西亞則分別都要設立兩座新廠房。

溫宗正提到，面對業務快速成長，營運效率也成為重點，從 2019 年開始便將 ERP 系統全部上雲端，去年已有 22 個內部應用也都推上雲端。

另外，溫宗正表示，生產智慧化也是另一個布局方向，公司在廠房規劃時就將 AWS EC2 導入藍圖，並透過 AWS 雲端讓總部 IT 人力進行 IoT 廠的布建與管理，完成後再導入 Outposts 等設備。

溫宗正指出，馬來西亞廠自動化專案採用 Outposts 便明顯優化生產狀況，且有 AWS 雲端資料無縫接軌就可以遠端直接設定參數，節省更多建置時間，且後續維護人力也大幅減少，未來所有建廠都會以雲端為核心來建立智慧廠房。