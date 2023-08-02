分析師：惠譽降級促使的美元下跌不會持續 投資人可逢低買進

惠譽 (Fitch) 突然調降美國長期信用評等的舉動，使美元小幅下跌。但是多位分析師認為，美元弱勢不會一直持續下去，原因是惠譽的決定將推升避險需求。

新澳銀行利率策略師 David Croy 表示，他懷疑市場對此會有兩種看法，表面上來看，這是對美國聲譽和地位的污點，但同樣，如果該事件加劇市場緊張情緒和避險行為，很容易就會出現美國公債和美元的避險買盤。

澳洲聯邦銀行外匯策略師 Carol Kong 則表示，如果市場認為評級下調將損害美元的儲備貨幣地位，並導致市場拋售持有的美國公債，那麼美元可能在未來幾個交易日進一步走軟。

但是，他預計美元不會繼續跌，因為信用評級通常不是匯率的主要中期驅動因素。

野村證券利率策略師 Andrew Ticehurst 認為，美元的表現可能遜於歐元和日元等一些主要貨幣。但是，諷刺的是，如果這個頭條新聞導致跨資產類別出現一些避險行動，資金就可能會流向防禦性資產，其中就包括流動性高的美國公債。

Vanda Research 總經策略師 Viraj Patel 說道，如果美元因惠譽降評的消息而遭到拋售，則投資人應把握機會逢低買緊美元，因為近期違約的可能性並不大，關鍵在於股市如何反應，是否會阻礙金髮姑娘的反彈，這可能是跨資產市場的關鍵，尤其是外匯市場。