美國AAA頂級信評遭惠譽摘除 25兆美元公債市場成焦點

惠譽 (Fitch) 周二 (1 日) 成為第二家摘除美國政府 AAA 債信評等的信評機構，此舉隨即招致白宮和財政部抨擊，但若從 2011 年 8 月前一次降評事件觀察金融市場的反應，25 兆美元美國公債市場或許會大漲。

Truist Advisory Service 固定收益執行董事 Chip Hughey 說：「時機讓人有些訝異。但如果我們比較 2011 年 8 月 (標普摘除美國 AAA 信評)，市場立即關心的並非美國有沒有能力兌現償債義務，反而是因為擔憂經濟成長，而對美國公債有龐大的需求。」

2011 年 8 月，標普全球信評 (S&P Global) 將美國信評從 AAA 降至 AA+，時間就在華盛頓朝野達成舉債上限協議的幾天後。

今年當政府關門危機再度上演時，惠譽曾在 5 月警告可能扣下板機，理由是兩黨都以威脅採取極端手段的「邊緣策略」(brinkmanship) 行事，導致債限之爭陷入僵局。

到了 6 月，美國朝野雖然同意將舉債上限暫停到 2025 年 1 月，但惠譽並未把美國移出降評觀察名單，並在一個月後宣布摘除的決議。惠譽解釋，降評源自「對財政惡化的預期」、「高且持續增加的」政府債務負擔，以及反覆政治對立等弊病之下，導致「治理受到侵蝕」。

惠譽周二說：「反覆出現的債務上限的政治僵局，和到最後一刻才解決的狀態，降低人們對美國財政管理的信心。」

市場反應

FactSet 資料顯示，在 2011 年標普降評時，10 年期公債殖利率從 8 月的約 3%，到 9 月底降至 1.8%，風險資產則遭到拋售。

Truist 的 Hughey 說：「我們無法判斷，這次市場反應會跟 2011 年一樣。另一方面，惠譽降評的理由，又一次的降評可能會改變各界對美國信用的觀感。」假如此舉引發市場擔憂，可能促使投資人湧入傳統避險資產。

短天期美債殖利率曾在 4 月升破 5%，之後一直保持在高點，部分原因是聯準會 (Fed) 為了抑制通膨而快速升息。Fed 7 月再度升息，基準利率提高 1 碼 (25 個基點) 至 5.25-5.50%，創 22 年新高。

自從朝野達成債限協議，允許補充美國國庫以來，投資人就在搶購大量發行的公債，並未因較高的借貸成本而卻步。由於美國財政部預估第 3 季借貸金額將達到 1 兆美元之後，可以預料將出現「海嘯般」的大量發債。

作為房貸、商辦貸款等各種貸款基準的 10 年期美債殖利率，周二升至 4.048%，是 2023 年迄今次高水準。惠譽在亞洲周三開盤前宣布降評後，該殖利率一度下滑約 3.2 個基點至 4.015%。

目前穆迪投資人服務 (Moody’s) 仍給予美國 AAA 債信評等，附帶穩定展望。