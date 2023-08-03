〈紐約匯市〉美ADP就業強勁 美元指數登近四周高點 無懼惠譽降評

美國稍早公布 7 月民間就業報告意外優於預期，勞動力市場再次展現韌性，美元指數周三 (2 日) 持續走高，登上近一個月高點，擺脫惠譽 (Fitch) 下調美債信評的影響。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.28%，至 102.59，連續三個交易日上揚，並寫 7 月 7 日以來最高。自 7 月 18 日觸及 15 個月低點以來，美元指數已漲 3%。

ADP 報告顯示，美國 7 月民間就業新增 32.4 萬，遠超過路透訪調經濟學家預測的 18.9 萬。

聯準會 (Fed) 去年 3 月啟動升息後，美國勞動力市場逐步放緩，但亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 模型預測第三季實質國內生產毛額 (GDP) 成長率為 3.9%，表明美國經濟依舊穩健。

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示，由於經濟數據持續強勁，市場認為 Fed 將繼續升息，美元也可望進一步上漲。除了利差持續擴大以外，他認為美元也受到一些避險情緒支撐。

惠譽周二 (1 日) 將美國長期外幣債務評等自「AAA」下調至「AA+」，引發白宮強烈反彈，投資人也感到震驚。惠譽指出，降評反映對未來三年美國財政惡化的預期，反覆的債務上限僵局也對政府的償債能力構成威脅。

高盛表示，惠譽這次的降評沒有反映出最新的財政訊息，不認為美國公債持有者會因此被迫出售。

歐元貶近 0.7% 至 1.0938 美元，處在近四周低點，因分析師認為美元可能受惠於自身的避險地位。本次降評打壓全球風險偏好情緒，MSCI 全球指數重跌 1.55%。

隨著交易員繼續評估日本央行 (日銀) 上周五 (28 日) 放寬殖利率曲線控制政策 (YCC) 的影響，日元一度收復近期部分貶勢，尾盤回落，截稿前貶逾 0.3%，報 143.29 日元兌 1 美元。

日銀副總裁內田新一 (Shinichi Uchida) 周三表示，央行的政策決定，是希望提高大規模刺激措施的可持續性，並非退出超低利率政策的前奏。

英鎊貶近 0.7% 至 1.2710 美元，處在一個月低點。英國央行 (BOE) 將於周四 (3 日) 宣布政策決議，對於央行這次會升息 1 碼還是 2 碼，目前市場仍不確定。

澳幣延續前一交易日的慘烈跌勢，重貶 1.25% 至 0.6536 美元，創兩個月新低。澳洲央行本周稍早維持利率不變，並暗示可能已結束緊縮周期。

截至台灣時間周四 (3 日) 約 6:00 價格: