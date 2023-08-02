突襲！惠譽將美國AAA頂級信評下調至AA+

美國再度喪失 AAA 頂級債信評級，信評機構惠譽 (Fitch) 將美國長期外幣債務評級從最高的「AAA」調降一級到「AA+」，預計美國未來三年財政狀況將惡化，同時總體債務負擔將不斷提高。目前國際三大評級機構中，當前僅有穆迪還對美國保持 AAA 評級。

此利空消息釋出後，美國主要期貨下挫，美債期貨走高，美元走弱，黃金走高。

鑑於美國借貸問題發生重大政治鬥爭，以及提高債務上限問題上不斷反覆陷入僵局，惠譽 (Fitch) 週二 (1 日) 將美國長期外幣債務評級 「AAA」頂級債信評級降至「AA+」。

惠譽曾在今年 5 月 24 日將美國的 AAA 評級列入「負面觀察名單」，警告可能將下調美國的信用評級。

儘管美國兩黨在 6 月同意將債務上限暫停至 2025 年 1 月，但惠譽認為，過去 20 年來，美國治理標準不斷惡化，包括財政和債務問題，而這些仍是未來值得關注的潛在問題。

惠譽表示：「反覆出現的債務上限的政治僵局和最後一刻才解決的狀態降低人們對美國財政管理的信心。」

惠譽還強調美國惡化的財政赤字，該機構預計到 2023 年，聯邦政府預算赤字佔美國國內生產毛額 (GDP) 比重將從 2022 年的 3.7% 上升至 6.3%。《財政責任法案》(Fiscal Responsibility Act) 僅對中期財政前景帶來適度的改善。

該機構還指出，信貸條件收緊、商業投資疲軟和消費放緩可能導致美國經濟在 2023 年第四季和明年第一季陷入溫和衰退。

對此，美國財政部長葉倫回應，強烈反對惠譽下調美國評級之舉，該機構下調美國評級行動是任意且過時的。

美國財政部長葉倫強烈反對惠譽下調美國評級之舉 (圖片：shutterstock)

葉倫稱，惠譽的決定不會改變美國和世界各國投資人的認知，美債仍然是世界上最安全和流動性最高的資產，美國經濟基本因素強勁。

實際上，這並非國際評級機構首次下調美國信用評級，國際評級機構標準普爾 (Standard & Poor"s) 曾在 2011 年 8 月 6 日將美國 AAA 級長期主權債務評級下調一級至 AA+， 這是自 1941 年標普開始主權評級以來，美國首次喪失 3A 主權信用評級，打破了美國近百年維持最高評級的神話。

當時標準普爾指出，由於美國政府與國會達成的債務上限協議，缺少標普所預期的舉措以維持中期債務穩定。

惠譽週二將美國頂級信評下調後，目前國際三大評級機構中，僅只有穆迪 (Moody"s) 對美國維持 AAA 評級。

華爾街分析

美國知名智庫布魯金斯學會 (Brookings Institution) 分析師 Wendy Edelberg 指出：「我對降級的時機感到驚訝，因為我不明白惠譽如何獲得比債務上限危機解決之前更糟糕的訊息。降級的影響肯定是負面的，但我們需要等待幾次才能評估其影響。」

Truist Advisory Services 共同投資長 Keith Lerner 稱，惠譽此舉是出乎意料的，目前還不確定。市場正處於一個容易受到壞消息影響的階段。

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示：「這是一個警告，經濟學家認為，如果美國的財政狀況不正常，其貨幣將會貶值，惠譽本質上是說，這種情況將會發生，而且美元將成為犧牲品。」