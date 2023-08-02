【市場焦點】美債信評遭調降！理由是什麼？對美股影響多大？美台股投資策略關注重點一次看

信評機構惠譽 (Fitch) 8/1 將美國長期信評從 AAA 調降至 AA+，與紐西蘭、澳洲和加拿大政府同級，展望從負面調整至穩定。法人後續對美債的看法如何？美台股又有什麼樣的投資策略？本篇帶你一起看法人觀點！

一、Fitch 將美國長期債信評等由 AAA 調降至 AA+，理由是什麼？

信評機構 Fitch 8/1 將美國長期信評從 AAA 調降至 AA+，與紐西蘭、澳洲和加拿大政府同級，展望從負面調整至穩定。

Fitch 調降美國信評的理由如下

1. 治理能力下降

儘管國會 6 月通過《財政責任法案》，暫停債務上限至 2025 年 1 月，但不斷上演的債務上限僵局已削弱公眾對財政管理的信心

2. 財政前景惡化

2023 年財政赤字佔 GDP 比重為 6.3%，預期 2024、2025 年還會進一步升高至 6.6% 與 6.9%，利息佔收入將在 2025 年攀升至 10%，政府債務佔 GDP 比重將在 2025 年達到 118.4%。中期還要面臨較高的利息負擔、高齡支出增加、減稅措施永久化的風險

3. 總經環境負面

預計美國經濟在今年 4Q 或明年 1Q 陷入輕度衰退，Fed 9 月將再升息 1 碼，且明年 3 月前可能不會降息

二、影響有多大？市場研判此次惠譽調降美國信評相比 2011 年 S&P 的調降影響相對有限

S&P 在 2011/8/5 年將美國長期信評從 AAA 調降至 AA+，8/8 又以與美國信評連動為由，下調二房等由政府擔保之機構信評，並陸續調降州政府債信、金融業評等，市場本來就因歐債危機而信心脆弱，市場開始傳言法國 AAA 信評亦將不保，再加上美景氣陷入衰退疑慮升高，恐慌迅速蔓延，導致美股重挫 21%，並引發全球股災。

法人先前示警信評調降的風險，是擔憂兩黨無法達成協議，會產生債務違約與信評調降的雙重打擊，如今債務上限法案已通過，降評與否已沒那麼重要，目前總經環境比 2011 年正面，市場交易主軸是美國經濟軟著陸、通膨降溫、停止升息。2011 年，美國失業率高達 8%~9%，外部還面臨歐債危機的嚴峻考驗，總經環境大相逕庭。

市場反應

以稍早美股期貨僅下跌 0.2%~0.5%、美債 GT2 與 GT10 殖利率小幅下滑、匯市的反應也相當溫和來看，市場評估此次美債降評事件對股債匯市的影響應屬有限

三、美台股投資策略

美股

主導美股走勢的主軸還是經濟、通膨、貨幣政策展望、企業財報等。美國經濟韌性十足，升息循環接近尾聲，基本面、資金面支撐美股。先前市場擔憂債務上限通過後可能產生的流動性風險也已消除。企業財報方面，截至 8/1，S&P500 已有 310 家企業公布財報，已公布企業的營收與獲利分別成長 + 0.32%、-8.35%，市場對全季的預估分別為 + 0.0%、-9.20%，約有 59.42%、82.4% 的企業獲利表現優於市場預期，市場對美股美債仍維持持正面看法。

台股

在經歷指數衝高之後，企業獲利未能跟上，指數再衝高不易，但市場展望後市又有 2024 年產業需求回春及 AI 需求暢旺的預期，法人認為 8/24 Nvidia 將公布財報是關鍵指標，如果其營收高於先前預期的 110 億美元，則 AI 族群仍是市場主流。

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