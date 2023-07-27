〈房產〉國泰房地產指數：Q2指數反彈偏熱恐爲短期現象 不宜過度樂觀

國泰房地產指數今 (27) 日發布 2023 年第二季新建案價量調查結果，相較第一季出現價量明顯反彈走勢，相較去年同季為價漲量穩。第二季開價及成交價都大幅上漲，議價率維持穩定，推案量、銷售率及成交量都大幅增加；第二季表現與預期落差較大，第二季房市熱絡現象，仍需持續觀察審慎以對，不宜過度樂觀。

國泰房地產指數認為，2023 年第二季房市偏熱不排除是短期現象，未來走向仍有待觀察。

國泰房地產指數進一步觀察各地區表現，相較去年同季，除桃園下跌外，其餘地區成交價呈穩定或上漲；成交量部分，除台北、新竹減少外，其餘地區呈現穩定或增加。從四季移動趨勢觀察，與 2013、2014 年波段高點相比，各地區本波成交價都創新高；但成交量呈現兩極發展，桃竹以北地區仍處相對低檔，中南部地區接近或超過前波波段高點。

2023 年第一季因政策衝擊推案量縮而基期較低導致本季成交量出現大幅上升訊號，但相較去年同季，交易量成長有限。綜合本季房市，相較上一季，價量俱漲，房市表現熱絡；相較去年同季，價漲量穩，房市表現偏熱。為了搶在平均地權條例修正案上路前遭限制換約轉售及避免選舉因素干擾，許多推案選擇於第二季進場，推案量上升導致推案金額大幅增加，同時也帶動成交量上升

由於全球經貿成長力道仍緩，供應鏈持續去化庫存，同時，國泰房地產指數指出，台灣出口衰退，央行下修今年全年經濟成長率為 1.72%，並維持政策利率不變，調整選擇性信用管制措施，規範自然人特定地區第 2 戶購屋貸款最高成數上限為 7 成。隨「健全房地產市場方案」措施陸續推出，囤房稅最高 4.8％改採全國歸戶定案，預期效果將持續發酵，因此房市短期熱絡現象，仍需持續觀察審慎以對，不宜過度樂觀。

今年以來全台及六都建物房價仍然上漲、買賣移轉棟數衰退近 2 成，政府對房市調控政策持續，市場買房意願比較上季有回升但仍處低點，但建商在缺工缺料及土地成本偏高下，致售價仍居高不下，導致市場成交價雖然高漲但銷售率並沒有提升。

進一步觀察各地區表現，相較去年同季，除桃園下跌外，其餘地區成交價呈穩定或上漲；成交量部分，除台北、新竹減少外，其餘地區呈現穩定或增加。

國泰房地產指數調查發現，2023 年第二季台中新建案的開價季上漲 12.74%，成交價上漲 13.39%，爲上漲較多的都會區，國泰新竹縣市房地產指數顯示，相較上一季與相較去年同季皆為價漲量縮。新竹推案量穩定減少，因科園題材房價續漲，惟該區原本的交易型態受平均地權條例影響大、導致消費者觀望，成交量大幅減少。整體而言，相較於上一季及去年同季都為價漲量縮，價量背離，房市表現待觀察。