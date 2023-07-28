〈房產〉全台熱門大學學生套房租金 投報率以東海大學周邊5.5%居冠

全台有不少大專院校面臨退場，就連包租公也開始擔心套房租不出去，市調機構調查熱門大學租金、投報率結果顯示，全台學生人數最多的大學由淡江大學居冠，如以學生套房投報率來說，則中部學校表現亮眼，其中並以東海大學周邊套房投報率 5.5% 奪冠。

《591 實價登錄》指出，全台學生人數最多的大學有半數位於北部地區，依序為淡江大學、中國文化大學、輔仁大學、國立台灣大學與中原大學，其中全台學生人數最多的大學由淡江大學居冠，今年上半年淡江大學周邊套房總價約 300 萬元，包括「淡大財庫」、「巧克力花園」等社區，都是交易熱絡的套房社區，不過因租屋選擇多且以學生為主，因此平均月租金僅 6800 元；反觀學生人數居次的中國文化大學，由於學校位於陽明山上，出租供給少且住宿需求高，套房平均月租金一舉突破萬元。

第三名則是位於新北市新莊的輔仁大學，由於周邊套房交易多集中在「東村 Aone」社區，該社區為區域少有 10 年內大樓，且套房坪數大，一口氣拉抬周邊套房房價與租金行情，不過投報率計算下來約 2.2%，僅贏過國立台灣大學周邊學生套房；而國立台灣大學為此次榜上套房單、總價、平均月租金最高的學校，今年上半年周邊套房單價突破百萬元，總價方面超過千萬元，平均月租金則來到 16000 元，但即便租金高昂，投報率表現仍敬陪末座。

最後一所上榜的北部學校就是桃園中壢區的中原大學，2023 年上半年周邊套房單價與總價皆是北部學校中最親民的，然而租金方面由於周邊還有健行科技大學與中壢工業區就業人口支撐，租屋需求強勁，平均月租金可達 8000 元，投報率約 4%，為北部學校中表現最出色的大學。

調查結果顯示，台灣中部地區則有三所大學上榜，也是榜上投報率表現最好的學校，分別為逢甲大學、東海大學與朝陽科技大學，首先學生人數第四名的逢甲大學位於台中西屯區，學校位處精華地段，租客除了學生之外，還有七期市政府周邊上班族，因此套房租金懸殊，推升平均租金整體表現，投報率換算下來達 4.4%，相對北部學校高出不少。

同樣位於西屯區的還有東海大學，為此次榜上投報率最高的學校，今年上半年周邊套房總價不到 200 萬元，不過月租金卻高達 8000 元，投報率 5.5%，受惠於東海大學周邊就業機會發達，包括中科新貴以及榮總與澄清醫院醫護人員等高薪族群。投報率緊追在後的就是位於台中霧峰的朝陽科技大學，該校套房租金約 6300 元，不過因為房價為榜上最便宜，因此投報率高達 5.2%，位居第二。

調查結果顯示，南部學校上榜的則有國立成功大學與南台科技大學，兩校相距不遠，周邊套房單價與總價相當，但以國立成功大學周邊生活機能較佳，該校位於台南精華地段東區，鄰近台南車站、大遠百、南紡購物中心、成大醫院，因此套房平均月租金也高於南台科技大學，投報率約 4.4%，較南台科技大學的 3.5% 表現更為亮眼。