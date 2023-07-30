本週操盤筆記：美國7月非農、蘋果財報、英國與澳洲央行決策

本週國際重要財經大事包含：英國、澳洲等央行公布最新貨幣政策決議，以及一系列重要經濟數據，包含美國 7 月非農報告、失業率、製造業數據等，中國也將公布官方與財新採購經理人指數 (PMI)；重磅科技股財報由蘋果 (AAPL-US) 領軍，亞馬遜 (AMZN-US)、高通 (QCOM-US) 和超微 (AMD-US) 也將公布上季業績。

本週操盤筆記 (0731-0805)

1. 英國、澳洲央行利率決議

聯準會 (Fed)、歐洲央行 (ECB) 上週各升息 1 碼後，本週將由英國、澳洲央行接力公布最新利率決策。因 6 月通膨率意外降溫幫助緩解升息壓力，市場預期英國央行 (BOE) 週四 (3 日) 將升息 1 碼。由於當局本月起調降家庭能源價格上限，7 月通膨放緩程度可能更加明顯，有市場觀點認為，這意味著央行當前的升息週期可望接近尾聲。

對英國央行來說，美中不足的是棘手的薪資成長問題，薪資增幅過高將使通膨難以回到 2% 目標，且可能促使央行貨幣政策委員會的立場更偏向鷹派，甚至考慮升息 2 碼。

除了英國央行外，澳洲央行也將於週二 (1 日) 公布利率決策，關於央行是否再次升息 1 碼，市場目前還沒有定論。

澳洲上週公布第二季消費者物價指數 (CPI) 年增 6%，放緩幅度超出預期，為央行在本週暫停升息提供理由，但因通膨仍具黏性，且失業率仍處在 3.5% 的低點，澳洲央行也可能試圖將利率從 4.1% 略微上調至 4.35%。

其他在本週公布利率決議的還有泰國、巴西以及俄羅斯央行等。

2. 美國 7 月非農

美國將於週五 (4 日) 公布最新非農就業數據，市場普遍預期 7 月非農新增就業人口將達 18.4 萬，平均時薪月增率預估從 6 月的 0.4% 降至 0.3%，失業率估持平 3.6%。

在公布非農之前，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告將率先於週三 (2 日) 出爐，市場預估 ADP 新增就業人數為 18.5 萬人，較前值的 49.7 萬人大幅縮水。其他就業數據如 JOLT 職位空缺和上週失業金數據也將陸續公布。

3. 蘋果財報

蘋果將於週四 (3 日) 美股盤後公布 2023 年第三季財報，分析師平均預估營收約 816 億美元，年減約 1.7%，每股淨利 (EPS) 為 1.20 美元。

因 iPhone 銷量占第二季總營收約 54%，對蘋果來說，iPhone 銷售依舊是獲利關鍵。在消費者傾向等待 9 月發布新品的情況下，第三季通常是業績淡季，此外，考量到大中華區營收約占蘋果總營收的五分之一，疲軟的中國內需可能對 iPhone 銷量產生負面影響。

儘管如此，蘋果仍預估今年 iPhone 15 出貨量將達 8500 萬台，與 iPhone 14 去年的出貨水準大致相同。根據外媒報導，在大環境因素拖累 iPhone 銷量的情況下，外界預估蘋果將調整 iPhone 15 售價，以增加利潤。

服務收入也將成為本次財報中的一大亮點。包含 Apple Store、Apple Music、Apple TV、Apple Cloud、Apple Pay 和 iCloud 在內的服務業務，目前約占蘋果整體營收的 22% 左右，是推動公司成長的主要功臣，而 Apple GPT 的發展，未來也有望為該部門挹注更多成長潛能。

蘋果今年股價已自 1 月低點反彈約 56%，市值在 7 月成功衝破 3 兆美元大關，成為全球首個達到此項里程碑的企業。

除了蘋果 (AAPL-US) 以外，本週的重磅財報還包含亞馬遜 (AMZN-US)、Uber(UBER-US)、PayPal(PYPL-US) 以及 Shopify(SHOP-US) 等，半導體業部分則有高通 (QCOM-US)、超微 (AMD-US)、安森美半導體 (ON-US) 以及威騰電子 (WDC-US)。

4. 中國製造業、服務業 PMI

中國將在週一 (31 日) 公布 7 月官方採購經理人指數 (PMI)，市場普遍預估製造業 PMI 將再次落入萎縮區間，為 49.2，略高於前一月的 49，服務業 PMI 估從 6 月的 53.2 下滑至 52.9。若數據最終符合預期，這將是製造業 PMI 連續四個月陷入萎縮，服務業 PMI 連續四個月放緩。

包含中小企業在內的財新製造業 PMI 緊接著於週二 (1 日) 出爐，市場預估將從 6 月的 50.5 略微下滑至 50.3，財新服務業 PMI 定於週四 (3 日) 公布，共識預期估從 53.9 降至 52，若預期成真，服務業將創下 1 月以來最慢增速。

中國當局在近期結束的政治局會議上呼籲加強逆週期調節力道，一旦 PMI 顯示外需、內需均疲弱，中國決策官員可能會認為有必要推出更具針對性的刺激措施，藉此提振消費者需求和信心。