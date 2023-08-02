〈美股盤後〉景氣金絲雀捎財報喜訊 輝瑞拖累醫療類股 三大指數收黑

投資人持續迎接忙碌的企業財報周，美國 6 月職位空缺數創兩年多新低，美股主指週二 (1 日) 多收黑。

有「景氣金絲雀」之稱的美國重機具商開拓重工第二季獲利優於預期，股價收高近 9%，創 2020 年 3 月份以來最大單日漲幅。

輝瑞財報使醫療保健類股走低。Uber 重挫 5.68%，Uber 營業利益終於轉正，但其第三季財測均未達分析師預期，挪威郵輪也財測不佳，拖累郵輪類股。

道瓊週一收紅逾 71 點，盤中觸及 35679.13 點，創 2022 年 2 月以來的盤中最高水平。那指下滑超過 0.4%，標普收黑 0.27%，費半走低 0.09%。

隨著財政部準備增加長期證券的發行，30 年期美債殖利率創 11 月份以來的新高。

數據方面，美國 6 月 JOLTs 職位空缺數從 5 月份的 961 萬個降至約 958 萬個，跌幅超出預期，勞動力市場似乎正在放緩，這可能是聯準會所樂見，並減弱恢復升息的市場預期。

政經方面，本週將有超過 160 家標普 500 成分股企業其最新財報，當中有超過一半的企業已公布最新財報，其中 80% 的獲利超預期。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo 傳出計劃 8 月 21 日這周出訪中國，這是拜登政府緩解全球兩大經濟體之間緊張關係而努力的一部分。不過具體時間尚未確定，可能會有變動。

聯邦眾議院美中戰略競爭特設委員會正在調查貝萊德和摩根士丹利國際資本 (MSCI)，因為它們涉嫌幫助美國對因侵犯人權和援助軍隊而被政府列入黑名單的中企提供投資。

美股週二 (1 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊僅工業和資訊科技收紅。公用事業、非必需消費品和醫療保健領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.49%；Meta (META-US) 上漲 1.29%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.43%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.88%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.13%。

道瓊成分股漲多跌少。開拓重工 (CAT-US) 暴漲 8.85%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.19%；Visa (V-US) 漲 0.86%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 1.91%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.33%。

費半成分股普遍收黑。應用材料 (AMAT-US) 跌 0.80%；AMD (AMD-US) 上漲 2.80%；美光 (MU-US) 跌 0.88%；德儀 (TXN-US) 跌 0.91%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.07%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.48%。

台股 ADR 跌跌不休。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.76%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.37%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.07%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.22%。

企業新聞

美國製藥巨擘 Merck (MRK-US) 挫低 1.28% 至每股 105.28 美元。Merck 週二盤前公布 2023 會計年度第二季財報，受惠其兩大暢銷產品癌症免疫療法 Keytruda 和人類乳突病毒（HPV）疫苗 Gardasil 需求強勁，推動該季營收表現優於華爾街分析師預期，同時上調全年財測。

美國製藥公司輝瑞 (Pfizer) (PFE-US) 滑落 1.25% 至每股 35.61 美元。輝瑞週二盤前公布最新財報，由於新冠疫苗和抗病毒口服藥 Paxlovid 銷量暴跌，輝瑞第二季營收年減逾 5 成，同時下修全年財測。

美國工業領頭羊開拓重工 (CAT-US) 飆高 8.85% 至每股 288.65 美元。開拓重工 擺脫了對全球經濟活動放緩的擔憂，加上對該公司重型機械的需求強勁，最新財報好於預期，調整後每股純益 5.55 美元，高於分析師平均預期的 4.54 美元。

AMD (AMD-US) 走升 2.80% 至每股 17.60 美元，盤後股價跳漲逾 3%。AMD 第二季財報優於預期，並表示正在人工智慧運算領域取得進一步進展。

挪威郵輪 (NCLH-US) 暴跌 12.05% 至每股 19.41 元。挪威郵輪週二預測第三季獲利低於預期，原因是燃油成本上漲，扭轉了被壓抑的郵輪預訂需求和票價上漲帶來的收益。

全球知名叫車服務公司 Uber (UBER-US) 重挫 5.68% 至每股 46.65 美元，Uber 營業利益終於轉正，但其第三季財測均未達分析師預期。

Meta Platforms(META-US) 揚升 1.29% 至每股 322.71 美元。Meta 正準備最早於下月推出一系列展示不同個性的人工智慧（AI）聊天機器人，以提高其社交媒體平台的參與度。

經濟數據

美國 7 月製造業 PMI 終值報 49.0，預期 49.0，前值 46.3

美國 6 月營建支出月率預期 0.6%，前值 0.9%

美國 7 月 ISM 製造業指數報 49，預期 46.8，前值 46.0

美國 6 月 JOLTs 職位空缺數報 958.2 萬，預期 961 萬，前值 961.6 萬

華爾街分析

分析師表示，美國勞動力市場正顯示出新的寬鬆跡象，職位空缺的緩慢減少進一步表明，聯準會在冷卻經濟和降低通膨方面正在取得進展。

Santander U.S. Capital Markets 首席美國經濟學家 Stephen Stanley 指出，今年迄今為止的模式非常明顯，勞動力市場的逐步放緩，而不是急劇崩潰。辭職率從 5 月的 2.6% 降至 6 月的 2.4%，已接近疫情前的水平。

City Index 和 Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，華爾街股市似乎正在從持續上漲中喘口氣。儘管許多交易員擔心在反彈過程中止步不前，但可能會看到一些下行行動，在就業數據以及蘋果和亞馬遜財報公佈之前，投資人可能先一旁觀望。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主