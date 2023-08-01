〈財報〉叫車需求強勁 Uber上季史上首度獲利 調升第3季財測

Uber Technologies (UBER-US) 周二 (1 日) 預測第 3 季營業獲利將高於華爾街預期，因為強勁的休閒旅遊趨勢和逐漸恢復的辦公室工作導致打車需求不斷成長。

這家總部位於舊金山的公司的股價在周二盤前交易上漲約 5%。今年以來該股已翻倍。

該乘車共享平台的成本控制包括裁員、降低交易成本以及保持穩定的員工人數，有助該公司維持今年實現營業收入獲利的目標。與此同時，疫情過後的乘車次數也在不斷成長。

CEO 科斯羅薩西 (Dara Khosrowshahi) 表示：「強勁的需求、新的成長方案和持續的成本控制，帶來了出色的上季業績，搭車量成長了 22%，並且實現了 Uber 史上首度 GAAP 營業獲利。」

然而，根據 Refinitiv IBES 數據，由於貨運市場疲軟，Uber 第 2 季營收為 92.3 億美元，低於分析師預期的 93.3 億美元。

這家拼車公司預計第 3 季調整後的息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 在 9.75 至 10.25 億美元之間。高於分析師預計的 9.259 億美元。

與此同時，該公司第 2 季調整後 EBITDA 獲利率占總訂車量的百分比創下 2.7% 的歷史新高。

Uber 補充道：「在接下來的幾季中，隨著現金流的增加，以及我們股權的長期潛在進一步貨幣化，我們將評估向股東返還多餘資本。」

由於經濟形勢嚴峻，航運價格和貨運量從疫情期間的高點回落，該公司貨運經紀業務銷售額同比下降了 30%。

CEO 科斯羅薩西表示：「Uber Freight 繼續受到整體逆風的壓力，即期運費季節性疲弱，預計這股趨勢短期內將會持續下去。」

經濟的不確定性和高通膨迫使許多人尋求加入 Uber 和競爭對手 Lyft (LYFT-US) 來補充他們的常規收入。Uber 拼車業務的司機數量較上年同期增加了 33%。

美國各地辦公室工作的逐步恢復也有助於提振對乘車服務的需求。

科斯羅薩西表示，與 2019 年同期相比，美國和加拿大的出車量已恢復到疫情前水平。本季 Uber 市場的出車量成長 22%，達到 23 億次，平均每天 2500 萬次。

第 3 季的總訂車量（即服務的總美元價值）預計將在 340 至 350 億美元之間，而預期為 341.3 億美元。

截至 6 月 30 日當季淨利為 3.94 億美元，合每股 18 美分，而去年同期為虧損 26 億美元，或每股虧損 1.33 美元。

不過獲利還包括因 Uber 股權投資重估而產生未實現收益帶來的 3.86 億美元稅前收益。