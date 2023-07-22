反對英國網路安全法 蘋果：通過就停止當地FaceTime和iMessage

iPhone 和 Mac 的安全性不容妥協，蘋果 (AAPL-US) 表示，倘若英國挑戰點對點加密的《網路安全法》法案通過，將在英國切斷 FaceTime 和 iMessage 服務。

在英國當局尋求反饋的 8 周時間內，蘋果明確表達其對《網路安全法》的立場。蘋果向來反對該法案，但 BBC 在一份文件中發現，蘋果正堅定的劃定界線。

具體而言，蘋果表示不會對單一國家 / 地區的安全功能進行更改，從而削弱整體用戶的利益。蘋果反對該法要求科技公司在產品安全功能變更推出前，須先告知內政部的規定，認為此舉會令非英國的全球產品受到影響；也不同意內政部可以在不須審查或欠缺上訴機制的情況下，要求停用或封鎖個別功能。

蘋果進一步闡述其觀點，稱這對 iMessage 和 FaceTime 與其他產品做出的法律和改變「對全球數據安全和資訊隱私構成嚴重且直接的威脅。」

蘋果也反對該法容許通訊監管機構要求科技公司在加密訊息程式和其他服務，安裝可以掃描兒童色情內容的技術。

蘋果並非唯一堅持此點的企業，Signal 和 WhatsApp 在該法律上的立場相似。Signal 今年 5 月甚至表示，如果該法案通過，將完全棄守英國市場。