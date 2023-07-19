英國CPI一年多來首度低於8% 通膨放緩程度超過預期

英國通膨率放緩程度超過預期，觸及一年多來最低水準，表明利率大幅提高之後，可能開始抑制薪資與價格之間的螺旋上升態勢。

英國國家統計局周三 (19 日) 發布數據顯示，6 月消費者價格指數 (CPI) 年增 7.9%，較 5 月份的 8.7% 大幅下降。經濟學家的預期為放緩至 8.2%，這是 5 個月來，CPI 數據首次低於預期，低於預期的幅度為 2021 年 7 月以來最大。

隨著數據公布，英鎊走弱，投資者削減了對利率進一步大幅飆升的押注。英鎊下跌 0.8%，至一周低點 1.293 美元。

Institute of Directors 經濟學家 Kitty Ussher 表示，最新的通膨數據助長了一種說法，即英國已經度過了最糟糕的時期，英國央行希望這能讓商界領袖及其他人，進一步調降對未來通膨的預期，並帶來預期心理自我實現的效果。

核心通膨率也從 7.1% 放緩至 6.9%，表明三十年來步伐最快的一系列升息可能已開始遏制物價漲勢。這可能會重新引發外界對英國央行將再升息多少次的猜測。英國央行密切關注的服務業通膨率 6 月放緩至 7.2%，此前一個月為 7.4%。

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole) G10 貨幣研究主管 Valentin Marinov 表示，這足以讓英國央行鬆一口氣。至少，英國利率投資者可以重新考慮 8 月份升息 50 個基點的預期，甚至可能重新評估 6% 最終利率的預期。

英國國家統計局表示，通膨受到汽車燃料價格下跌和雜貨帳單降溫的拖累。 食品和非酒精飲料價格上漲 17.3%，低於 5 月份 18.3% 的漲幅。 在住宿業的推動下，餐館和酒店價格的通膨率也從 5 月份的 10.3% 下降至 9.5%，這表明需求可能正在放鬆，薪資壓力可能開始緩解。