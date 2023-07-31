全台逾54萬人囤房 1608人坐擁10戶以上房屋

根據財政部統計，截至今 (2023) 年 6 月底，全台灣持有非自住房屋共 54 萬 5586 人，較去 (2022) 年增加 1 萬 9961 人，但持有 3 戶以上的人數已有減少趨勢，其中持有 10 戶以上的囤房大戶從 1659 人降至 1608 人。

財政部今 (31) 日公布全國非自住住家用房屋稅籍統計，在個人歸戶部分，統計到今年 6 月 30 日止，累計共 54 萬 5586 人持有非自住房屋，較去年增加 1 萬 9961 人。

統計顯示，今年持有 3 戶以上的囤房人數雖較去年減少，但因持有 1 戶到 2 戶共 50 萬 9624 人，仍較去年增加逾 2 萬人，是推升今年囤房總人數增加的原因。

統計指出，持有 3 戶以上的人數從去年的 3 萬 6707 人降至 3 萬 5962 人，持有 5 戶以上的人數從去年的 9127 人降至 8781 人，持有 10 戶以上的人次也從 1659 人降至 1608 人。

如以家戶歸戶，也就是本人、配偶及未成年子女為 1 戶計算，今年持有非自住家用房屋共 51 萬 5586 人，較去年增加約 2 萬戶。

行政院日前通過「房屋差別稅率 2.0 方案」(俗稱囤房稅 2.0)，提高「持有超過 3 戶以上、非自用住宅」的稅率至 4.8%，不過若是持有 1 戶的自用戶、出租申報所得達租金標準、繼承取得共有房屋者，最高稅率也同步調降，換言之，前 3 種情況，稅率將不升反降。

新出爐的囤房稅 2.0，拍板將持有房屋數採全國歸戶計算，並將「持有超過 3 戶以上、非自用住宅」稅率提高至 4.8%，但持有 1 戶自住用 (非豪宅) 的稅率降至 1%，預估將有 328 萬戶受惠，預計明 (2024) 年 7 月 1 日上路。



