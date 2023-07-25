〈房產〉去年10大豪宅交易 潤泰新松濤苑等兩大案都入榜

依統計顯示，2022 年住宅單價交易前 10 高的名宅，全都位於北市的市中心傳統豪宅區段，觀察基地開發前身，則有國有地標售、報社廠區改建、飯店改建與舊廠改建，要能夠打造高價住宅的特色包括路段、景觀、大面積與品牌建商等條件，其中，上市建商則有潤泰新 (9945-TW) 則有松濤苑及潤泰敦峰兩案入榜。

台北市地政年報資料統計，2013 年至 2022 年北市住宅交易單價在每坪 200 萬元以上交易案，以 2021 年件數最多，共計 52 件，其次為 2019 年 44 件；2022 年及 2015 年皆為 37 件，2016 年交易件數最少，全年僅 3 件。觀察 2022 年住宅交易單價前 10 名，前三名皆為大安區 One Park Taipei 元利信義聯勤，其次分別為信義區聯合大於、中正區潤泰松濤苑、中山區西華富邦、松山區文華苑及潤泰敦峰。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年高價住宅房價並未再創新高，主要可能頂樓的高樓層戶別已經交易，加上豪宅市場可選擇性不少，房價雖然維持高檔，但似乎沒有繼續創高的趨勢，尤其今年平均地權條例修法上路，短期間的豪宅市場交易可能會悶一陣子，不過今年台股指數上揚，又有新的產業與應用竄出，通常也會帶來一些新的豪宅需求。

統計顯示，去年前三高價都 One Park Taipei 元利信義聯勤，每坪有 258-260 萬元的成交價格，該案前身為著名的信義聯勤土地，先後由壽險與建設公司取得，由於基地正對大安森林公園，屬於傳統的豪宅區段，因而能夠創造較高的價格。

曾敬德表示，北市豪宅過去曾一度是房市的領頭羊，不過政府推出豪宅稅後曾衝擊房市，未來須觀察私法人購屋採許可制後，豪宅市場的演變。