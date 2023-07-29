夏日大罷工 下一站GM、福特 分析師：買點到！

美國勞工市場正上演夏日大罷工戲碼，對靈活的投資者來說，這可能創造了 UPS (UPS-US) 這類發生罷工的個股買進機會。

美國各產業罷工新聞頻傳，不只好萊塢編劇、演員齊罷工，UPS 周二 (25 日) 與國際卡車司機兄弟會 (IBT) 達成一項為期 5 年的勞工協議，將在未來 5 年內累計調漲薪資 30%。如今，通用汽車 (GM-US) 也與美國汽車工人聯合會 (UAW) 展開談判。

無論是罷工還是勞資達成協議，都會影響到股價，因為投資者首先會忽視罷工可能性，接著擔心罷工真的發生，隨後又擔心勞資新協議推升成本的問題，因此勞資衝突發生通常不會帶來正面情緒。

以 UPS 為例，自 IBT 於 6 月底批准罷工以來，近幾周股價表現落後於聯邦快遞 (FDX-US) 多達 4 個百分點，接著在邁向本周前，股價表現終於超越聯邦快遞，但在勞資達成協議當日，UPS 下跌 1.9%，隨後股價表現又回到落後地位，約莫 3 個百分點。

然而，這不見得是 UPS 悲觀發展。首先，勞動力是開展業務重要且必要的成本，若勞資談攏可避免發生代價更高的罷工事件，則應視為好消息。

當然，成本上升是一大問題。該工會總經理 Sean O’Brien 提出調漲工資 300 億美元的數字，對於每年銷售額約 1000 億美元的企業來說確實龐大，但該數字是在 5 年內累進達成，意味每年平均工資漲幅在 5% 至 6% 之間。

對投資者而言，這成本可能還是太高，但這尚未在獲利預測中呈現，分析師仍維持 2024 年和 2025 年獲利預測不變，但 UPS 預計 8 月 8 日發布第二季財報，分析師可能在法說會上聽取管理層看法後改變其獲利預測。

然而，分析師大概不會大幅度變更預測。因為在經過多年通膨後，本就沒人會以為工資調漲幅度僅 1% 或 2%。

德意志銀行分析師 Amit Mehrotra 認為，UPS 的管理團隊不會與勞方達成「會縮限公司獲利成長能力」的協議，因此他仍給予該股「買進」評級，目標價 212 美元，較現行股價隱含 13% 漲幅。

在 UPS 勞資協議大致落幕後，投資者可以將注意力轉向 UAW 談判。該工會與通用、福特 (F-US) 和 Stellantis (STLA-US) 的勞工協議均於 9 月到期，目前彼此正在談判。

通用股價若近期承壓也不令人意外，該公司 2019 年遭遇罷工時，其 8 月股價表現較 S&P 500 指數低了近 7 個百分點 (通常該月談判開始升溫)，接著 9 月隨著 UAW 展開罷工，股價再次下跌，待 10 月下旬終於談成協議後，股價反彈，並於 11 月和 12 月表現超越 S&P 500 指數。

美銀證券分析師 John Murphy 認為，如果歷史重演，這應該被視為買進機會。他給予通用股票「買進」評級，目標價每股 72 美元，隱含 89% 漲幅。另外，他對福特目標價 22 美元，較現行股價隱含 67% 上漲空間。

通用周五下跌 2.36%，收每股 38.05 美元；福特周五下跌 3.42%，收每股 13.26 美元。然而，這樣的跌勢會過去的。