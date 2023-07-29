AI趨勢恐蠶食英特爾市場！分析師：客戶為打造AI訓練環境 可能暫緩非GPU晶片支出

在公布第二季財報優於預期後，英特爾 (INTC-US) 周五 (28 日) 股價大漲 6% 以上，但該公司前景存在一個不容低估的潛在風險：人工智慧 (AI) 趨勢將如何影響各企業的資訊科技 (IT) 支出？

分析師越來越擔心，由於客戶優先考慮購買 AI 相關晶片，而非英特爾傳統處理器，這樣的趨勢恐令英特爾面臨近期壓力。

英特爾執行長季辛格 (Patrick Gelsinger) 也承認此點，他在法說會上表示，公司的資料中心業務至少下一季就會有些疲軟，因為客戶 (尤其是大型雲端運算客戶) 已投入大量精力建造自身高端 AI 訓練環境，意味著他們將更多預算集中或優先投入至建設 AI 的部分。

但他認為，從長遠來看，英特爾仍將受益於 AI 趨勢，因為這意味他們的伺服器中央處理器 (CPU) 和可加速 AI 功能運作的晶片需求將更大，這類晶片稱為 AI 加速器。

美銀全球研究分析師 Vivek Arya 卻不這樣認為，他認為輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 憑藉非常適合 AI 的圖形處理器 (GPU) ，將主宰 AI 半導體市場，因此重申英特爾股票「表現遜於市場」的評級，因為 AI 運算將蠶食基於 CPU 的傳統運算市場，使英特爾面臨此長期風險。

英特爾高於預期的業績能否持續下去也令人質疑。該公司周四公布，6 月為止一季的營收 129 億美元，遠高於華爾街預期的 121 億美元，激勵周五股價大漲 6.6%，收每股 36.83 美元，今年迄今約上漲 39%。

然而，該銷售業績絕大部分來自客戶端處理器業務：用於消費者和工作 PC 上的半導體，亦即這種銷售提升結果可能是一次性事件，因為產業在高庫存水準下可能出現意外衝擊。

Arya 認為，英特爾的 PC 業務已經大致上正常化，可能會根據市場情況適度增長，不會出現異常的 (庫存相關的) 通路補充效益。

英特爾的資料中心部門仍然疲軟，且華爾街向來較注重資料中心業務，因為該部門向雲端運算公司與其他企業出售定價較高的伺服器處理器，而正如季辛格所述，該部門前景確實不如客戶端處理器業務。

Bernstein 分析師 Stacy 指出，第二季資料中心營收年減 15%。「由於近期資料中心持續面臨不利因素，關鍵業務仍在虧損，因此客觀上仍很糟糕。」

台積電董事長劉德音上周也指出，AI 相關需求正搶走傳統伺服器晶片的銷售。

根據針對 IT 買家和大型晶片公司高層的最新調查顯示，客戶仍優先考慮 AI 項目，可能會持續數季甚至數年暫緩非 GPU 晶片的支出。