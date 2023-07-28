英特爾帶動晶片股上揚 看好PC市場頹勢告終

英特爾 (INTC-US) 股價在周五 (28 日) 盤前飆升 7%。前一天這家晶片製造商財報出人意料地強勁，預示該公司在經歷因 PC 銷量直線下降和數據中心市場競爭激烈導致獲利率長期下降的掙扎後，終於出現了好轉。

該公司第 2 季的意外獲利及其強勁的營收和獲利率財測，代表 PC 市場的低迷已接近尾聲，引發該股和整體晶片業的飆升。

根據目前 37 美元的盤前股價，英特爾的市值預計將增加約 100 億美元。至少 17 家券商調升該股目標價，目前股價已較華爾街 35 美元的預測中位目標價高出 6%。

Forrester 研究總監奧唐納 (Glenn O"Donnell) 表示：「英特爾的轉變終於發生了。」他還預計「英特爾和大多數其他晶片製造商未來幾季會好得多」。

英特爾的業績使 Advanced Micro Devices (AMD-US) 和輝達 (NVDA-US) 分別上漲 2.3% 和 1.5%，而高通 (QCOM-US) 則上漲 1.5%。

作為美國晶片業龍頭，由於 PC 市場低迷和數據中心市場的激烈競爭，英特爾的業務在獲利率和市值方面都落後於台積電 (TSM-US) 和輝達等競爭對手。

雖然 2022 年走勢艱難年，英特爾今年至今已上漲 30%，但與輝達 3 倍多的漲幅相比相形見絀；輝達在 5 月成為第一家市值突破 1 兆美元的晶片製造商。

然而，這主要是由於蓬勃發展的人工智能 (AI) 市場，英特爾錯過了這個市場，因為該公司在支持 ChatGPT 背後技術的繪圖晶片和其他 AI 專業晶片方面的業務規模很小。

事實上，英特爾的 AI 和數據中心業務在最近一季萎縮了 15%。CEO 基辛格 (Pat Gelsinger) 表示，中央處理器 (CPU) 市場的供過於求將持續到今年下半年。

他補充說，英特爾目前擁有足夠的客戶訂單，到 2024 年其 AI 晶片的銷售額至少可達 10 億美元。

即使如此，Rosenblatt Securities 分析師「目前並不認為 AI 會是英特爾可投資的主題」。

英特爾的 12 個月遠期本益比為 31.10，輝達為 43.26，產業中位數為 19.95。