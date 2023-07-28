美銀：央行決策前夕 投資人買進股債 並對沖通膨

美國銀行全球研究部周五 (28 日) 在報告中引述 EPFR 數據指出，截至周三 (26 日) 當周，投資人紛紛湧向股票和債券。

美國銀行表示，在 Fed 、歐洲央行 (ECB) 和日本央行 (BOJ) 宣布政策之前，有 138 億美元流入股票，110 億美元流入債券，而國庫通膨保值證券 (TIPS) 則出現 2022 年 8 月以來的首次流入 。

美國銀行分析師表示，「有趣的是，自 2022 年秋季消費者物價指數 (CPI) 由 9% 下降至 3% 後，通膨對沖又重新啟動。」

Fed 周三將利率調升至 22 年來的最高水平，但暗示利率峰值可能已經到來，同時 ECB 也煽動有關 9 月暫停調升利率的討論，因為通膨已顯示出初步放緩跡象，成長擔憂加劇。

BOJ 周五提高了殖利率曲線控制 (YCC) 政策的靈活性，分析師表示，此舉可能是在隨後會議上退出多年來大規模貨幣刺激措施的一小步。

美銀表示，日本股市出現 1 億美元資金流出，這是 8 周來首次資金流出。

衡量市場情緒的美國銀行牛熊指標從 3.8 升至 4.0，這是自 3 月美國地區銀行業動盪以來的最高水平。6 個指標中有 5 個顯示出「看漲」或非常接近的情緒。

美國銀行表示，有 5.3% 資金流向現金。當周數據顯示 406 億美元流入現金，使本月至今的總流入達到 1041 億美元。