美銀：對抗通膨任務完成 投資人紛紛湧入股債市

美國銀行全球研究（BofA Global Research）周五（14 日）調查顯示，截至周三（12 日）的一周內，投資人紛紛買入債券和股票，並拋售現金。

該報告指出，這種現象反映出通膨結束、聯準會（Fed）的戰鬥終了、美元牛市結束，本周數據顯示美國經濟正轉向進入通膨減緩（disinflation）模式。

截至周三的一周債券資金流入總計 121 億美元、股市周資金流入 116 億美元，另外投資人從現金基金中撤資 176 億美元。美銀援引基金數據供應商 EPFR 的數據指出，投資人還拋售價值 5 億美元的黃金。

美國日前公布的數據顯示，經濟正轉向通膨減緩模式，消費者物價指數增速創逾兩年來最小增幅。美銀分析師在報告中寫道，對抗通膨任務完成了。

標普 500 指數本周上漲約 2.5%，歐洲斯托克 600 指數 (STOXX 600) 上漲 3%，市場對升息周期結束的前景做出反應。

值得注意的是，美銀的報告還發現，美國公債出現 16 周以來最大的資金流入，總計 87 億美元，而銀行貸款連續第三周流入，為 2022 年 5 月以來最長的一段時間。

股市方面，科技股吸引 20 億美元的資金流入，而 11 億美元流出醫療保健股，這是該行業 5 個月來最大資金流出。美銀表示，過去 7 周，股市整體流入加速。

而美銀衡量市場情緒的牛熊指標從 3.2 升至 3.5，原因是債券流入增加，信貸市場技術面有所改善。