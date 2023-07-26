〈能源盤後〉供應收緊跡象提振 油價登4月中旬來最高 市場等待央行消息

WTI 原油和 Brent 原油期貨周二 (25 日) 收在 4 月中旬以來最高點，係因供應收緊跡象而提振油價，且本周交易員等待央行會議，盼窺得能源需求前景相關線索。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 89 美分或 1.1%，收每桶 79.63 美元，是最近月 WTI 自 4 月 18 日以來最高收盤價。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格上漲 90 美分或 1.1%，報每桶 83.64 美元，同創 4 月 18 日以來最高收盤價。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 2.85 美元，自周一觸及的去年 10 月底以來最高點回落。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 2.78 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.7%，收每百萬 Btu 2.73 美元。

市場驅動力

今年迄今油價仍走低，但近期在實物市場下半年將出現短缺的預期心理下，油價站穩腳跟，沙烏地阿拉伯和俄羅斯削減供應的舉措有助於支撐這些預期。

SPI 資產管理公司管理合夥人 Stephen Innes 表示，石油首先因中國當局的聲明採用鴿派語調而走漲，如今石油市場正暫待具體的寬鬆措施。與此同時，全球製造業惡化的形勢持續遏止石油的看漲論點。

中共中央政治局周一（24 日）召開會議，中國最高領導人習近平為下半年經濟政策定調，強調聚焦實體經濟，鼓勵民間消費、重視民營企業。

戰略能源與經濟研究總裁 Michael Lynch 表示：「從長遠來看，最大的不確定性是全球經濟，交易員將關注所有通膨數據以作為利率的預測指標，而利率反過來又應會成為經濟增長的領先指標。」

交易員正等待聯準會 (Fed) 周三和歐洲央行 (ECB) 周四的貨幣政策會議結果。

Sevens Report Research 周二分析報告指出，近期強勁的經濟數據以及對「未來幾季後 Fed 立場就不再那麼強硬」的預期心理支撐油價上漲。

然而，「硬數據已開始顯示國內需求出現裂縫」，因能源資訊局 (EIA) 最近兩份報告顯示汽油供應急劇放緩。分析師認為，

倘若情況持續下去，油價將很難保持目前的上漲軌跡，2023 年阻力位介於每桶 80 至 83 美元。

EIA 將於周三發布美國上周石油供應報告。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (7/21 止) 美國原油供應減少 440 萬桶，汽油供應減少 200 萬桶，餾分油供應減少 230 萬桶。

「市場將關注美國庫存數據，看看這些數據是否表明出口量上升，因這將展現出亞洲市場緊繃程度如何。」