美國汽油價格創年內最大漲幅 可能很快反映至通膨數據

美國想要壓低通膨的努力，可能又會面臨新的考驗。

數據顯示，美國汽油零售價創下 1 年多來的最大漲幅，並正在回升至 2023 年的最高水準，這可能會使聯準會抗擊通膨的努力複雜化。

美國汽車協會的數據顯示，平均燃油價格周一 (24 日) 上漲 4 美分，達到每加侖 3.636 美元，這是自 2022 年 6 月以來的最大漲幅，距離今年 4 月的峰值僅差 5 美分。

此前，美國最大的煉油廠之一—埃克森美孚公司位於路易斯安那州的煉油廠遭遇中斷，可能部分關閉數周。

油價上漲導致美國人今年夏天無法繼續享受到更便宜的汽油價格。去年創紀錄的油價加劇了 40 年來最快的通貨膨脹，並促使美國總統拜登動用了前所未有的大量緊急石油儲備。目前，美國對進一步供應中斷的緩衝能力很弱，美國汽油庫存，處於 2015 年以來的最低季節性水位。

據 Inflation Insights LLC 總裁 Omair Sharif 認為，汽油價格的走勢，可能會推動 8 月份經季節性調整後的 CPI 年增 6% 至 7%，這一升幅可能會讓聯準會「對放鬆升息持謹慎態度」。

美國汽車協會的數據顯示，到目前為止，紐約消費者還沒有受到最嚴重的油價上漲的影響，其在燃油成本方面排名第 15 位，低於它通常的榜首位置。過去兩個月，他們進口大量歐洲汽油，加大東海岸最大的煉油廠最近重啟了其汽油裝置，這兩個因素都幫助庫存回到高於 1 年前的水準，儘管庫存仍處於歷史低位附近。